Yalı Çapkını 68. bölüm 2. fragmanı: Dikkatlerden kaçan o detay! Seyran kanser mi?

Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışırken şimdi de doktordan gelen şok rapor sonucu ile derinden sarsılır. Diğer yanda ise yalıdan İfakat'ten sonra Asuman'ın yaka paça kapı dışarı edilmesi yeni bölüm tanıtımına damga vurur. Peki, Yalı Çapkını Seyran2ın hastalığı ne? İşte Yalı Çakını 68. bölüm fragmanı.