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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 68. bölüm 2. fragmanı: Dikkatlerden kaçan o detay! Seyran kanser mi?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 11:18

Yalı Çapkını 68. bölüm 2. fragmanı: Dikkatlerden kaçan o detay! Seyran kanser mi?

Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 68. bölüm 2. fragmanı ile adeta nefesleri kesti. Fragmanda İfakat'ten sonra Asuman'ın da yalıdan kovulması dikkat çekerken hastaneden gelen doktor raporu Seyran ile ilgili şok bir gerçeği ortaya çıkardı. İşte Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.

Yalı Çapkını 68. bölüm 2. fragmanı: Dikkatlerden kaçan o detay! Seyran kanser mi?

Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışırken şimdi de doktordan gelen şok rapor sonucu ile derinden sarsılır. Diğer yanda ise yalıdan İfakat'ten sonra Asuman'ın yaka paça kapı dışarı edilmesi yeni bölüm tanıtımına damga vurur. Peki, Yalı Çapkını Seyran2ın hastalığı ne? İşte Yalı Çakını 68. bölüm fragmanı.

Yalı Çapkını 68. bölüm 2. fragmanı: Dikkatlerden kaçan o detay! Seyran kanser mi?

Her Cuma akşamı Star TV'de seyirciyle buluşan Yalı Çapkını başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor yer alıyor.

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Yalı Çapkını 68. bölüm 2. fragmanı: Dikkatlerden kaçan o detay! Seyran kanser mi?

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını"nın 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında Ferit, Akın'ın ailesiyle ilgili iz sürerken; Seyran'ın ona "Sen benim bu hayattaki en büyük şükür sebebimsin" demesi dikkat çekti.

Yalı Çapkını 68. bölüm 2. fragmanı: Dikkatlerden kaçan o detay! Seyran kanser mi?

SEYRAN KANSER Mİ, HASTALIĞI NE?

Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışırken en büyük destekçisi Ferit'tir.

Hastalığının ciddi olduğunu öğrenen Seyran şimdi de bu şok gerçekle yüzleşmeye çalışır.

Peki Seyran kanser mi, hastalığı ne?

Bu sorunun yanıtı 68. bölümde ortaya çıkacak. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Yalı Çapkını 68. bölüm 2. fragmanı: Dikkatlerden kaçan o detay! Seyran kanser mi?

Diğer yanda ise Asuman'ın internet düşen uygunsuz görüntülerinin ardından İfakat'ten sonra Asuman da yalıdan yaka paça sokağa atılır.

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