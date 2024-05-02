Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
11:18
Yalı Çapkını 68. bölüm 2. fragmanı: Dikkatlerden kaçan o detay! Seyran kanser mi?
Cuma akşamlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 68. bölüm 2. fragmanı ile adeta nefesleri kesti. Fragmanda İfakat'ten sonra Asuman'ın da yalıdan kovulması dikkat çekerken hastaneden gelen doktor raporu Seyran ile ilgili şok bir gerçeği ortaya çıkardı. İşte Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı ile yeni bölümden dikkat çeken detaylar.