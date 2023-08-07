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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi iki ayrılık birden! İki ismin fişi aynı anda çekildi! Şok bardağı taşıran ayrılık haberi
Giriş Tarihi: 07.08.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 13:56

Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi iki ayrılık birden! İki ismin fişi aynı anda çekildi! Şok bardağı taşıran ayrılık haberi

Star TV ekranlarında her Cuma akşamı seyircisiyle buluşan Yalı Çapkını yeni sezonu ile geri dönmeye hazırlanırken diziden iki ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı dizide yeni sezon öncesi şok iki ismin diziden ayrılacağı iddiası şok etkisi yarattı. Daha önce Doğukan Polat'ın hayat verdiği Fuat Korhan karakterinin diziden ayrılması ile üzülen dizinin hayranları bu kez önemli iki karakterin diziye vedası sebebiyle şok olacak. İşte, Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü…

Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi iki ayrılık birden! İki ismin fişi aynı anda çekildi! Şok bardağı taşıran ayrılık haberi

Yalı Çapkını'nda yeni sezon öncesi yaprak dökümü yaşanıyor. Sezon finali bölümüne damga vuran Ferit'in Tarık tarafından vurulması ile ekran yolculuğuna kısa bir ara veren yapımda yeni sezon öncesi bazı isimlerin fişi çekiliyor. Diziden ayrılacağı iddia edilen iki isim dizi severlerde şok etkisi yarattı. Eylül ayında ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan yapımda olayların ardı arkası kesilmiyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezonda hangi oyuncular olmayacak? İşte, şok ayrılıklar…

Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi iki ayrılık birden! İki ismin fişi aynı anda çekildi! Şok bardağı taşıran ayrılık haberi

YALI ÇAPKINI'NDA YENİ SEZON ÖNCESİ YAPRAK DÖKÜMÜ

Cuma akşamlarının en fazla izlenilen ve merakla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda Tarık karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı, projeye veda etti. Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artıran Tarık karakterininn diziden ayrılması ile yeni sezonda ne gibi gelişmeler yaşanacağı merakla bekleniyor.

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Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi iki ayrılık birden! İki ismin fişi aynı anda çekildi! Şok bardağı taşıran ayrılık haberi

Dizide Saffet rolünü canlandıran Ediz Akşehir de ailesiyle birlikte yeni sezonda yer almayacağı ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere Saffet Suna ile evlenmiş, Seyran ile evlenmek isteyen Tarık ise evde genç bir kızı hapsetmişti.

Ayrılık haberlerinin ardından izleyiciler, Tarık ve Saffet karakterlerinin hikayeleri henüz başlamadan diziden ayrılmalarına anlam veremediklerini dile getirdi.

Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi iki ayrılık birden! İki ismin fişi aynı anda çekildi! Şok bardağı taşıran ayrılık haberi

DİZİYE KATILACAĞI KONUŞULAN İSİMLER

Yeni sezonla birlikte kulislerde sevilen yapıma yeni isimlerin katılacağı konuşuluyor.

Yalıya gelecek erkek torun karakteri için görüşmeler başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye dahil olacak yeni karakterlerden birisi Halis Ağa'nın torunu olacak. Henüz ismi belli olmayan karakteri oynayacak kişinin Taro Tekin olacağı iddia edildi.

Şevval Sam'ın oğlu Taro Tekin daha önce Sadakatsiz, Çıplak gibi yapımlarda oynamıştı.

Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi iki ayrılık birden! İki ismin fişi aynı anda çekildi! Şok bardağı taşıran ayrılık haberi

Halis Ağa'nın kızı Nükhet rolü için ise kulislerde öne çıkan isim oyuncu başarılı oyuncu Binnur Kaya oldu. Hatırlanacağı üzere Binnur Kaya Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışmanının hayat hikayesinden televizyona uyarlandırıldığı bir diğer dizisi Kırmızı Oda'da başrol oyuncu olarak yer alıyordu.

Ünlü isim dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a hayat veriyordu.

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