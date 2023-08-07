Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi iki ayrılık birden! İki ismin fişi aynı anda çekildi! Şok bardağı taşıran ayrılık haberi

Halis Ağa'nın kızı Nükhet rolü için ise kulislerde öne çıkan isim oyuncu başarılı oyuncu Binnur Kaya oldu. Hatırlanacağı üzere Binnur Kaya Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışmanının hayat hikayesinden televizyona uyarlandırıldığı bir diğer dizisi Kırmızı Oda'da başrol oyuncu olarak yer alıyordu.

Ünlü isim dizide, İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a hayat veriyordu.