Yalı Çapkını’nda yeni sezon öncesi iki ayrılık birden! İki ismin fişi aynı anda çekildi! Şok bardağı taşıran ayrılık haberi

Star TV ekranlarında her Cuma akşamı seyircisiyle buluşan Yalı Çapkını yeni sezonu ile geri dönmeye hazırlanırken diziden iki ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı dizide yeni sezon öncesi şok iki ismin diziden ayrılacağı iddiası şok etkisi yarattı. Daha önce Doğukan Polat'ın hayat verdiği Fuat Korhan karakterinin diziden ayrılması ile üzülen dizinin hayranları bu kez önemli iki karakterin diziye vedası sebebiyle şok olacak. İşte, Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü…