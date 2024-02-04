Giriş Tarihi: 04.02.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
13:55
Yargı Ertuğrul kimdir? Yargı’nın Ertuğrul’u Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve oyunculuk kariyeri
Her pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Yargı bu haftada ekranlarda olacak. Bu haftaki bölümünde diziye 4 yeni oyuncu giriyor. Bu oyunculardan biri de Naşit Özcan oldu. Yargı dizisinde başsavcı olarak yer alacak. 81. bölümden itibaren dizide yer alacak oyuncu yeni bir hikayeyle dahil oluyor. Peki, Yargı Ertuğrul kimdir? Yargı'nın Ertuğrul'u Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri