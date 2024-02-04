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Haberler Fotohaber Yargı Ertuğrul kimdir? Yargı’nın Ertuğrul’u Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve oyunculuk kariyeri
Giriş Tarihi: 04.02.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 13:55

Yargı Ertuğrul kimdir? Yargı’nın Ertuğrul’u Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve oyunculuk kariyeri

Her pazar günü Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Yargı bu haftada ekranlarda olacak. Bu haftaki bölümünde diziye 4 yeni oyuncu giriyor. Bu oyunculardan biri de Naşit Özcan oldu. Yargı dizisinde başsavcı olarak yer alacak. 81. bölümden itibaren dizide yer alacak oyuncu yeni bir hikayeyle dahil oluyor. Peki, Yargı Ertuğrul kimdir? Yargı'nın Ertuğrul'u Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Yargı Ertuğrul kimdir? Yargı’nın Ertuğrul’u Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve oyunculuk kariyeri

Yargı dizisinin yeni karakteri Ertuğrul merak ediliyor. Yeni başsavcı olarak diziye dahil olan Ertuğrul'un dizideki hikayesi ne olacak bu akşamki bölüm ile belli olacak. İşte, Yargı'nın Ertuğrul'u Naşit Özcan hakkında ayrıntılar

Yargı Ertuğrul kimdir? Yargı’nın Ertuğrul’u Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve oyunculuk kariyeri

YARGI'NIN YENİ BAŞSAVCISI NAŞİT ÖZCAN OLDU

Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Yargı, her hafta seyircilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sema Ergenekon'un yazdığı, Ali Bilgin'in yönettiği dizide, yeni başsavcının kim olduğu merak konusu olmuştu.

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Yargı Ertuğrul kimdir? Yargı’nın Ertuğrul’u Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve oyunculuk kariyeri

Yargı'nın yeni başsavcısı olarak karşımıza çıkan isim ise usta tiyatrocu Naşit Özcan oldu. Dizinin son bölümünde savcı Efe rolündeki Ulvi Kahyaoğlu'nun Ilgaz'a, "Yeni başsavcısını gördünüz mü?" sorusuyla izleyicileri meraklandırmıştı. Bu sorunun yanıtı ise yeni bölümde açığa çıktı.

Yargı Ertuğrul kimdir? Yargı’nın Ertuğrul’u Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve oyunculuk kariyeri

NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğan Naşit Özcan, Türk tiyatro tarihinde önemli bir yere sahiptir. Naşit Özcan, Selim Naşit Özcan'ın oğlu ve Adile Naşit'in yeğeni olarak tanınır. Aynı zamanda BKM'nin yakında vizyona girecek olan Adile Naşit'in hayatını anlatan filmde de rol alacak olan Naşit Özcan, şimdilerde Yargı dizisinde rol alıyor.

Yargı Ertuğrul kimdir? Yargı’nın Ertuğrul’u Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve oyunculuk kariyeri
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