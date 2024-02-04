Yargı Ertuğrul kimdir? Yargı’nın Ertuğrul’u Naşit Özcan kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve oyunculuk kariyeri

Yargı dizisinin yeni karakteri Ertuğrul merak ediliyor. Yeni başsavcı olarak diziye dahil olan Ertuğrul'un dizideki hikayesi ne olacak bu akşamki bölüm ile belli olacak. İşte, Yargı'nın Ertuğrul'u Naşit Özcan hakkında ayrıntılar