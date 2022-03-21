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Haberler FotoHaber Yeni Doğan Bebek Mesajları: Yeni Doğan Bebeğe ve Ailesine Tebrik Mesajı ve Sözleri
Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:37

Yeni Doğan Bebek Mesajları: Yeni Doğan Bebeğe ve Ailesine Tebrik Mesajı ve Sözleri

Heyecanlı bir bekleyişin ve onlarca hazırlığın ardından gelen minik aile üyeleri dünyanın her noktasında bebek tebrik mesajları ile kutlanmaya değer önemli anlardan biridir. Sevdikleriniz, komşularınız, iş arkadaşlarınız ve daha pek çok yakın çevrenizde bebek bekleyen ve sağlıklı bir şekilde onu dünyaya getiren yakınlarınıza yeni doğan bebek mesajları iletmek isteyebilirsiniz. Onların heyecanına, mutluluğuna ve hissettikleri o tarifsiz duygulara hitap etmenizi sağlayan onlarca farklı yeni doğan bebek tebrik mesajı çeşitlerini sizler için bir araya derledik.

Yeni Doğan Bebek Mesajları: Yeni Doğan Bebeğe ve Ailesine Tebrik Mesajı ve Sözleri

Her ailenin mutlaka tatması gereken şahane duygulardan biri nedir diye sorulsa kuşkusuz gelen yanıtların büyük bir bölümü "bebek" olacaktır. Kadın ve erkeğe hayata daha farklı bir bakış açısıyla bakmayı sağlayan bu mucizevi olayda sevdiklerinizin yanında olmak isteyebilirsiniz. Doğum öncesi veya sonrasında dünyaya "merhaba" diyen minik dostlara yeni bebek mesajları ile unutulmaz bir hediye bırakmak istiyorsanız içeriğimiz tam da size göre. İşte yeni doğan bebeğe ve ailesine gönderebileceğiniz en etkileyici yeni doğan bebek tebrik mesajı ve sözleri...

Yeni Doğan Bebek Mesajları: Yeni Doğan Bebeğe ve Ailesine Tebrik Mesajı ve Sözleri

Yeni Doğan Bebek Mesajları

Hangi dönemde olursa olsun geldiği aileye mutluluk getiren bebekler 7'den 70'e pek çok kişinin merakla beklediği muazzam olayların başında geliyor. 9 aylık hummalı ve heyecanlı bir bekleyiş sonrasında ailesine kavuşan bebeklerimiz için hastane ya da ev ortamlarında "merhaba" partileri düzenlenebilir. Günümüzde genellikle ilk hastane odasında tercih edilen bu tarz kutlamalara çiçek, çikolata, pasta gibi hızlı alınabilen hediyeler tercih ediliyor. Elbette bu hediyelerin yanına kendinizden küçük notlar bırakmak isteyebilirsiniz. İşte bu noktada size yardımcı olarak en dikkat çeken yeni doğan bebek mesajları şunlardır:

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Yeni Doğan Bebek Mesajları: Yeni Doğan Bebeğe ve Ailesine Tebrik Mesajı ve Sözleri

Varlığınla dünyamıza ışık saçan güzel melek; iyi ki geldin, iyi ki bizleri seçtin.

Süper aileye süper bebek. Dünyanın en güzel anne ve babası olacak canım dostlarımız ve minik bebeğimiz, iyi ki bu hayata geldin ve ailen gibi bizleri de mutlu ettin.

Yeni Doğan Bebek Mesajları: Yeni Doğan Bebeğe ve Ailesine Tebrik Mesajı ve Sözleri

Çiçeği burnunda anne – babamızı tebrik eder, dünyaya gözlerini açan güzeller güzeli bebeğimize uzun ömürler dileriz.

Yeni doğan bebeğimize "merhaba güzel melek" der, siz sevgili taze ebeveynlere de hayırlısı olsun dileriz.

Yeni Doğan Bebek Mesajları: Yeni Doğan Bebeğe ve Ailesine Tebrik Mesajı ve Sözleri

Kıymetli dostlarımız, bebeğinizi sağ salim kucağınıza almayı nasip eden rabbime şükürler olsun. Uzun zamandır sizlerle birlikte paylaşmakta olduğumuz bu sevinci güzel doğum haberinizi alarak daha da perçinlediniz. Minik meleği bizim için öpün, en kısa sürede kendisiyle tanışmak üzere.

Yeni Doğan Bebek Mesajları: Yeni Doğan Bebeğe ve Ailesine Tebrik Mesajı ve Sözleri

Merhaba dünyalar güzeli! Biliyorum şu an etrafında neler dönüp bittiğini anlamakta zorlanıyorsun. Hatta nereden bu soğuk dünyaya geldim bile diyebilirsin. Ama unutma ki dünyanın en şanslı bebeği sensin. Seni her koşulda sevecek kıymetli bir anne ve her koşulda sarıp sarmalayacak dünya iyisi bir baban var. İyi ki doğdun güzel melek.

Yeni Doğan Bebek Mesajları: Yeni Doğan Bebeğe ve Ailesine Tebrik Mesajı ve Sözleri

Öpücüklere boğmak için sabırsızlandığım cennet kokulum, önce ailene sonrada bizlere bu güzel duyguları tattırdığın için teşekkür ederim. Şimdi farkında değilsin ama büyümeye başladıkça bize ne güzel bir armağan sunduğunu anlayacaksın.

Senin bu aileyi seçtiğin haberini aldığım gün ve dünyaya geliş günün arasındaki onca ay bir türlü geçmedi. Ailemizin minik ve yeni üyesi iyi ki sen doğdun, iyi ki güzelliğinle mutluluğumuzu taçlandırdın.

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