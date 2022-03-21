Yeni Doğan Bebek Mesajları: Yeni Doğan Bebeğe ve Ailesine Tebrik Mesajı ve Sözleri

Öpücüklere boğmak için sabırsızlandığım cennet kokulum, önce ailene sonrada bizlere bu güzel duyguları tattırdığın için teşekkür ederim. Şimdi farkında değilsin ama büyümeye başladıkça bize ne güzel bir armağan sunduğunu anlayacaksın.

Senin bu aileyi seçtiğin haberini aldığım gün ve dünyaya geliş günün arasındaki onca ay bir türlü geçmedi. Ailemizin minik ve yeni üyesi iyi ki sen doğdun, iyi ki güzelliğinle mutluluğumuzu taçlandırdın.