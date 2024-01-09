Giriş Tarihi: 09.01.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
16:36
Yeni evli çiftlere 150 bin TL kredi imkanı: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları ne, yaş sınır var mı? İşte son durum
Evliliklerin kolaylaşması ve maddi sıkıntıların finansmanı için evlenecek çiftlere evlilik kredisi getiriliyor. Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla yeni evlenecek gençlere iki yıl ödemesiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verilecek. Evlilik yolunda olan binlerce çift için başvuru şartları ve başvuru tarihleri yakinen takip ediliyor. Peki; evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 150 bin TL faizsiz kredi kimlere verilecek, şartları belli oldu mu? İşte, detaylar…