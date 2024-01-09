Yeni evli çiftlere 150 bin TL kredi imkanı: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları ne, yaş sınır var mı? İşte son durum

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ "HAYIRLI OLSUN"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.