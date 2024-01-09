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Haberler Fotohaber Yeni evli çiftlere 150 bin TL kredi imkanı: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları ne, yaş sınır var mı? İşte son durum
Giriş Tarihi: 09.01.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 16:36

Yeni evli çiftlere 150 bin TL kredi imkanı: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları ne, yaş sınır var mı? İşte son durum

Evliliklerin kolaylaşması ve maddi sıkıntıların finansmanı için evlenecek çiftlere evlilik kredisi getiriliyor. Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla yeni evlenecek gençlere iki yıl ödemesiz 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verilecek. Evlilik yolunda olan binlerce çift için başvuru şartları ve başvuru tarihleri yakinen takip ediliyor. Peki; evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 150 bin TL faizsiz kredi kimlere verilecek, şartları belli oldu mu? İşte, detaylar…

Yeni evli çiftlere 150 bin TL kredi imkanı: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları ne, yaş sınır var mı? İşte son durum

Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi, evlenmek isteyen ve maddi sıkıntılar nedeniyle bu isteğini erteleyen çiftelere nefes olacak. Peki, evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, 150 bin TL faizsiz kredisinde son durum…

Yeni evli çiftlere 150 bin TL kredi imkanı: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları ne, yaş sınır var mı? İşte son durum

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Evlilik Kredisi başvurusu ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan gelmişti.

Göktaş konuya dair yaptığı açıklamada "Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Evlilik kredisi çalışmalarının tamamlanmasının ardından başvuru tarihi belli olacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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Yeni evli çiftlere 150 bin TL kredi imkanı: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları ne, yaş sınır var mı? İşte son durum

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fon ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacak.

Yeni evli çiftlere 150 bin TL kredi imkanı: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları ne, yaş sınır var mı? İşte son durum
MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ "HAYIRLI OLSUN"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.
Yeni evli çiftlere 150 bin TL kredi imkanı: Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartları ne, yaş sınır var mı? İşte son durum

EVLİLİK KREDİSİ NERELERDE UYGULANACAK?

48 ay vadeli kredi, öncelikle 6 Şubat depremlerinde zarar gören dört şehir ve bazı ilçelerdeki gençlere kullandırılacak. Geri ödeme takviminde ilk taksit Haziran 2026'dan başlayacak. Krediyi kullanacakların yaş sınırı ve diğer ödemeler Fon yönetimince belirlenecek.

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