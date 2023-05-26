YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17 – 18 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve yine milyonlar sınav doğrultusunda üniversiteli olacak. Bu noktada YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşuyor. İşte YKS sınav yerleri açıklandı mı sorusu