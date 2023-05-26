YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar üniversite sınavı sınav yerleri aratılıyor. Haziran ayında uygulanacak olan TYT,AYT, YDT sınav öncesi giriş yerleri belgesi nasıl alınır sorusu yöneltilmekte. 17 – 18 Haziran 2023 tarihleri arasında üniversite sınavı yapılacak ve sınavdan önce ÖSYM AİS üzerinden sınav giriş belgesi paylaşılacak. Deprem sebebiyle 4 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılmayacak. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ve detaylar…