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Haberler Fotohaber YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 22:50 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 22:51

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?

YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar üniversite sınavı sınav yerleri aratılıyor. Haziran ayında uygulanacak olan TYT,AYT, YDT sınav öncesi giriş yerleri belgesi nasıl alınır sorusu yöneltilmekte. 17 – 18 Haziran 2023 tarihleri arasında üniversite sınavı yapılacak ve sınavdan önce ÖSYM AİS üzerinden sınav giriş belgesi paylaşılacak. Deprem sebebiyle 4 ilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılmayacak. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ve detaylar…

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17 – 18 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve yine milyonlar sınav doğrultusunda üniversiteli olacak. Bu noktada YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşuyor. İşte YKS sınav yerleri açıklandı mı sorusu

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?

YKS SINAV TARİHİ 2023: ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) toplam üç oturumda düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) tarihlerini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2023 YKS sınavı 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

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YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 tarihinde

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 tarihinde ve sabah oturumunda

Yabancı Dil Testi (YDT) ise 18 Haziran 2023 tarihinde ve öğleden sonra oturumunda uygulanacak.

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?

SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ UYARILAR

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, nasıl alınır?

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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