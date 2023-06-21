Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Temmuz zammı açıklandı! 2023 Temmuz zamlı yeni asgari ücret hangi ay alınacak, yürürlüğe girdi mi?

Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 08:24

İşçi ve işverenin aylardır yoğunlaştığı temmuz zammı belli oldu. Asgari ücret zammı Bakan Vedat Işıkhan tarafından yüzde 34 oranında açıklandı. Şimdi milyonlarca çalışan, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Brüt ve net rakamlarla açıklanan yeni asgari maaşların yanı sıra işverene verilecek yeni destek ödemesi de araştırılıyor. 2023 Temmuz ara zamlı yeni asgari ücret hangi ay alınacak, Temmuzda yatacak mı soruları yanıt arıyor. Zamlı maaşlarına kavuşmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda yürürlüğe girecek? İşte, zamlı asgari ücret ödeme tarihleri...