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Haberler Fotohaber Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Temmuz zammı açıklandı! 2023 Temmuz zamlı yeni asgari ücret hangi ay alınacak, yürürlüğe girdi mi?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 08:24

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Temmuz zammı açıklandı! 2023 Temmuz zamlı yeni asgari ücret hangi ay alınacak, yürürlüğe girdi mi?

İşçi ve işverenin aylardır yoğunlaştığı temmuz zammı belli oldu. Asgari ücret zammı Bakan Vedat Işıkhan tarafından yüzde 34 oranında açıklandı. Şimdi milyonlarca çalışan, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Brüt ve net rakamlarla açıklanan yeni asgari maaşların yanı sıra işverene verilecek yeni destek ödemesi de araştırılıyor. 2023 Temmuz ara zamlı yeni asgari ücret hangi ay alınacak, Temmuzda yatacak mı soruları yanıt arıyor. Zamlı maaşlarına kavuşmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda yürürlüğe girecek? İşte, zamlı asgari ücret ödeme tarihleri...

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Temmuz zammı açıklandı! 2023 Temmuz zamlı yeni asgari ücret hangi ay alınacak, yürürlüğe girdi mi?

Zamlı asgari ücretin yatacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Ara zam oranı geçtiğimiz gün açıklandı. Bakan Işıkhan'ın açıklaması ardından yeni maaşlarını almaya hazırlananlar araştırmalara hız kazandırdı. Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, Temmuzda yatar mı soruları yanıt arıyor. İşverene sağlanacak destek ödemeleri de 500 TL seviyesine çıkarıldı. Şimdi tarihler sorgulanıyor. 2023 yeni asgari ücret hangi ay alınacak, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, yanıtlar…

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Temmuz zammı açıklandı! 2023 Temmuz zamlı yeni asgari ücret hangi ay alınacak, yürürlüğe girdi mi?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Temmuz zammı açıklandı! 2023 Temmuz zamlı yeni asgari ücret hangi ay alınacak, yürürlüğe girdi mi?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret hakkında Twitter'da paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Temmuz zammı açıklandı! 2023 Temmuz zamlı yeni asgari ücret hangi ay alınacak, yürürlüğe girdi mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Yürürlük tarihine göre Temmuz ya da Ağustos itibarıyla yeni maaşlar geçerli olacak.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Temmuz zammı açıklandı! 2023 Temmuz zamlı yeni asgari ücret hangi ay alınacak, yürürlüğe girdi mi?

ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik olacak.

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