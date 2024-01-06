Giriş Tarihi: 06.01.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
08:10
ZONGULDAK VE KARABÜK’TE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli son depremler ile Zonguldak ve Karabük’te deprem oldu mu, kaç şiddetinde?
Son dakika Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu? Bolu'da şiddetli bir deprem meydana geldi. 4 üzeri gerçekleşen sarsıntı bölge sakinlerinde endişeye neden oldu. Birçok ilden hissedilen deprem haberini AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu. Peki, Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde-büyüklüğünde? İşte, 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Zonguldak ve Karabük deprem verileri.