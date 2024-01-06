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Haberler Fotohaber ZONGULDAK VE KARABÜK’TE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli son depremler ile Zonguldak ve Karabük’te deprem oldu mu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 08:10

ZONGULDAK VE KARABÜK’TE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli son depremler ile Zonguldak ve Karabük’te deprem oldu mu, kaç şiddetinde?

Son dakika Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu? Bolu'da şiddetli bir deprem meydana geldi. 4 üzeri gerçekleşen sarsıntı bölge sakinlerinde endişeye neden oldu. Birçok ilden hissedilen deprem haberini AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu. Peki, Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde-büyüklüğünde? İşte, 6 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Zonguldak ve Karabük deprem verileri.

ZONGULDAK VE KARABÜK’TE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli son depremler ile Zonguldak ve Karabük’te deprem oldu mu, büyüklüğü kaç?

Son dakika Bolu deprem haberi gündemdeki yerini aldı. 4 üzerindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Bu noktada şiddetli sarsıntının hangi illeri etkilediği araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Zonguldak ve Karabük'te deprem oldu mu sorusu yanıt buldu. Bolu'nun Merkez ilçesinde gerçekleşen deprem sonrası bölge halkı depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırmaya koyuldu. Peki, 6 Ocak Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?

ZONGULDAK VE KARABÜK’TE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli son depremler ile Zonguldak ve Karabük’te deprem oldu mu, büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BOLU'DA DEPREM

.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Bolu ili Merkez ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

6 Ocak Cumartesi gece yarısı saat 01.03'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken derinliği ise 7.31 kilometre olarak açıklandı.

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ZONGULDAK VE KARABÜK’TE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli son depremler ile Zonguldak ve Karabük’te deprem oldu mu, büyüklüğü kaç?

AFAD VE KANDİLLİ VERİLERİ İLE ZONGULDAK VE KARABÜK'TE DEPREM Mİ OLDU?

Zonguldak ve Karabük'te deprem olmadı.

Bolu'da meydana gelen deprem Ankara, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük gibi çevre illerden hissedildi.

ZONGULDAK VE KARABÜK’TE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli son depremler ile Zonguldak ve Karabük’te deprem oldu mu, büyüklüğü kaç?

AFAD VERİLERİ İLE BOLU DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Merkez (Bolu)

Tarih:2024-01-06

Saat:01:03:52 TSİ

Enlem:40.88194 N

Boylam:31.67194 E

Derinlik:7.31 km

ZONGULDAK VE KARABÜK’TE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli son depremler ile Zonguldak ve Karabük’te deprem oldu mu, büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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