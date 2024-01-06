ZONGULDAK VE KARABÜK’TE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli son depremler ile Zonguldak ve Karabük’te deprem oldu mu, kaç şiddetinde?

Son dakika Bolu deprem haberi gündemdeki yerini aldı. 4 üzerindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Bu noktada şiddetli sarsıntının hangi illeri etkilediği araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Zonguldak ve Karabük'te deprem oldu mu sorusu yanıt buldu. Bolu'nun Merkez ilçesinde gerçekleşen deprem sonrası bölge halkı depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırmaya koyuldu. Peki, 6 Ocak Zonguldak ve Karabük'te deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?