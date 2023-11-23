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Haberler Fotohaber Zonguldak'ta bugün ve yarın okullar tatil mi ilan edildi? Valilik açıkladı! 23-24 Kasım Zonguldak'ta okul var mı?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 07:49

Zonguldak'ta bugün ve yarın okullar tatil mi ilan edildi? Valilik açıkladı! 23-24 Kasım Zonguldak'ta okul var mı?

Zonguldak'ta okullar tatil mi edildi sorusu son dakika yanıt arıyor. Zonguldak ilimizde yaşanan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. 19 Kasım tarihinde özellikle Ereğli'de yaşanan sel felaketi birçok mahalleyi olumsuz etkiledi. Bu durum etkisini sürdürürken, okullar tatil olacak mı merak edildi. Bakan Yerlikaya'nın dün Zonguldak Ereğli'yi afet bölgesi ilan etmesi üzerine okulların tatil olup olmayacağı konusunda gözler bakanlığa çevrildi. Peki, Zonguldak'ta bugün ve yarın okullar tatil mi? 23-24 Kasım Zonguldak'ta okul var mı? İşte, Valilik açıkladı!

Zonguldak’ta bugün ve yarın okullar tatil mi ilan edildi? Valilik açıkladı! 23-24 Kasım Zonguldak’ta okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı merak ediliyordu. Zonguldak Valiliği dün sosyal medya üzerinden konuya dair açıklama yaptı. "ÖNEMLİ DUYURU" başlığı altında okulların tatil olup olmadığını duyurdu. Peki, Zonguldak'ta bugün ve yarın okullar tatil mi? İşte, detayları...

Zonguldak’ta bugün ve yarın okullar tatil mi ilan edildi? Valilik açıkladı! 23-24 Kasım Zonguldak’ta okul var mı?

ZONGULDAK'TA BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ

Karadeniz Ereğli'de meydana gelen fırtına ve selin ardından zarar gören kentte bazı okullar tatil edildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günü iki gün süreyle ara verildiği belirtildi.

İşte tatil edilen okulların listesi,

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Zonguldak’ta bugün ve yarın okullar tatil mi ilan edildi? Valilik açıkladı! 23-24 Kasım Zonguldak’ta okul var mı?

ÖNEMLİ DUYURU❗

Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen KDZ. EREĞLİ ilçesindeki;

-Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu

-Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu

-Bahçelievler İlkokulu

-Kavaklık İlkokulu'nda eğitim öğretime 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günü iki gün süreyle ara verilmiştir.

Zonguldak’ta bugün ve yarın okullar tatil mi ilan edildi? Valilik açıkladı! 23-24 Kasım Zonguldak’ta okul var mı?

ZONGULDAK'TA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

Zonguldak'ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü.

Zonguldak’ta bugün ve yarın okullar tatil mi ilan edildi? Valilik açıkladı! 23-24 Kasım Zonguldak’ta okul var mı?

Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

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