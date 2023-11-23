Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 07:49

Zonguldak'ta bugün ve yarın okullar tatil mi ilan edildi? Valilik açıkladı! 23-24 Kasım Zonguldak'ta okul var mı?

Zonguldak'ta okullar tatil mi edildi sorusu son dakika yanıt arıyor. Zonguldak ilimizde yaşanan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. 19 Kasım tarihinde özellikle Ereğli'de yaşanan sel felaketi birçok mahalleyi olumsuz etkiledi. Bu durum etkisini sürdürürken, okullar tatil olacak mı merak edildi. Bakan Yerlikaya'nın dün Zonguldak Ereğli'yi afet bölgesi ilan etmesi üzerine okulların tatil olup olmayacağı konusunda gözler bakanlığa çevrildi. Peki, Zonguldak'ta bugün ve yarın okullar tatil mi? 23-24 Kasım Zonguldak'ta okul var mı? İşte, Valilik açıkladı!