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'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler

'e yüzlerce yeni hizmet dahil edildi! Alt - üst soy bilgisi öğrenme, miras belgesi öğrenme, sefer görev emri sorgulama gibi birçok hizmeti vatandaşın önüne sunan e-devlet sistemi gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Vatandaşlar, artık bir çok yeni hizmetten e-Devlet ile yararlanabilme imkanı elde edecek! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler...

Giriş Tarihi: 27.03.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 11:51
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'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler
e-Devlet'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler

vatandaşlık portalına eklenen yeni hizmetlerle vatandaş birçok işlemini kolayca internet üzerinden yapabilecek. Adalet Bakanlığı İşlemleri, Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı ile ilgili işlemler, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama, Karasal Yayın Frekans / Kanal Sorgulama İzleyici Temsilcisi İletişim Bilgileri Sorgulama, Aydınlatma Şikayet Başvurusu ve Takibi, İş Arayanlar için Danışmanlık Hizmeti Randevusu Alma gibi onlarca yeni hizmet e-Devlet üzerinden vatandaşların kullanımına sunuluyor. İşte e-Devlet ile sağlanan yeni hizmetlerin tamamı...

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'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler
e-Devlet'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler

Adalet Bakanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali

Veraset İlami Sorgulama Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama

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'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler
e-Devlet'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler

Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu

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'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler
e-Devlet'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama

Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama

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'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler
e-Devlet'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Sorgulama

Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Şantiye Şefi Yapı Ruhsatı Bilgileri Sorgulama

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'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler
e-Devlet'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük Müşavir ve Yardımcılarının Bilgilerini Sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı

1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama

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'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler
e-Devlet'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

Bursiyer Evrak Yükleme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Evrak Takibi

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

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