e-Devlet'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler
e-Devlet'e yüzlerce yeni hizmet dahil edildi! Alt - üst soy bilgisi öğrenme, miras belgesi öğrenme, sefer görev emri sorgulama gibi birçok hizmeti vatandaşın önüne sunan e-devlet sistemi gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Vatandaşlar, artık bir çok yeni hizmetten e-Devlet ile yararlanabilme imkanı elde edecek! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler...
Giriş Tarihi: 27.03.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 11:51
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e-Devlet'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler
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e-Devlet'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler