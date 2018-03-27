e-Devlet'e bir çok yenilik eklendi! İşte e-Devlet'e eklenen yeni hizmetler

e-Devlet vatandaşlık portalına eklenen yeni hizmetlerle vatandaş birçok işlemini kolayca internet üzerinden yapabilecek. Adalet Bakanlığı İşlemleri, Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı ile ilgili işlemler, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama, Karasal Yayın Frekans / Kanal Sorgulama İzleyici Temsilcisi İletişim Bilgileri Sorgulama, Aydınlatma Şikayet Başvurusu ve Takibi, İş Arayanlar için Danışmanlık Hizmeti Randevusu Alma gibi onlarca yeni hizmet e-Devlet üzerinden vatandaşların kullanımına sunuluyor. İşte e-Devlet ile sağlanan yeni hizmetlerin tamamı...