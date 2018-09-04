Çocuğunuzdan uzun süre ayrı kalmayın!

Ayrıca çocuklar anne-babadan uzak kaldıklarında, başka bir düzene alışırlar ve tekrar onlarla bir araya geldiklerinde her iki taraf için de eski düzene dönmek zor olabilir. Bu nedenle çok sıra dışı durumlar olmadığı sürece çocukların anne-babalarından ayrı kalmamaları yerinde olur. Peki, nedir bu sıra dışı durumlar? Örneğin; anne-babanın sağlık sorunu yaşaması, iş hayatının getirdiği zorunluluklar, çocuğun güvenliği ya da gelişimi açısından uygun olmayan ortam koşulları gibi nedenlerle bazen ayrılıklar da kaçınılmaz olabiliyor. Tüm bu olumsuz koşulların ille de uzak kalmayı gerektirdiği durumlarda ebeveynler en az haftanın iki gününü çocuklarıyla birlikte geçirmeliler. Buradaki bir diğer önemli nokta ise çocukla geçirilen zamanın düzenli ve kaliteli olması. Çocuk anne-babası ile bir araya geldiği zamanlarda kendisini rahatça ifade edebiliyor olmalı. 6-7 yaşlarından önce, birkaç gün için üst üste gözden uzak olmak, çocuktaki devamlılık duygusunu zedeleyebilir. Çünkü çocuk için gözden uzak olan bir şeyin devamlılığı şüphelidir. Uzak kaldığı anne-babasının kendisini terk ettiğini düşünebilir. Anne-baba açıklamış olsa bile, çocuğun duygusal olarak bunu idrak edip etmeyeceğini öngörmek zordur.