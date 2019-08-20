Çocuklar için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 10 sağlıklı atıştırmalık!

MUZLU SMOOTHİE

1 adet kabuğu soyulmuş yerli muzu 200 ml (1 su bardağı) pastörize süt ile blenderdan geçirin. Potasyum ve kalsiyum açısından zengin bu karışım ikindi ara öğünü için ideal bir seçenek. Okuldan eve aç gelen çocuklarınızın atıştırma isteğine iyi gelecek ve onları akşam yemeğine kadar tok tutacak bir alternatif. Ayrıca muzda bulunan potasyum vücutta su-elektrolit dengesinin sağlanmasına, kan basıncının kontrolüne yardımcı oluyor ve kalp hastalıklarına karşı koruyor. Süt de kalsiyum içeriği ile kemik ve dişlerin güçlenmesine fayda sağlıyor.