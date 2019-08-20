Çocuklar için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 10 sağlıklı atıştırmalık!

GRONOLA
1.5 su bardağı sade yulaf ezmesi, mikserde iri kıyılmış 1 çay bardağı fındık içi, 1 çay bardağı kuru üzüm ve 2 çorba kaşığı hakiki balı iyice karıştırarak 100 derecelik fırında yarım saat pişirin. Hava almayan can kapta saklayarak süt ya da yoğurtla karıştırarak kahvaltı veya ara öğünlerde çocuğunuza yedirebilirsiniz.
B gurubu vitaminlerinden zengin bir tahıl olan yulaf, çocukların yiyeceklerden aldıkları enerjiyi verimli bir şekilde kullanabilmesini sağlıyor. Ancak bir öğünde 2-3 yemek kaşığı tüketmek yeterli çünkü fazlası yüksek kalori içermesi sebebi ile yağlanma ve yağlanma ile ilgili oluşabilecek problemlere yol açabilir.