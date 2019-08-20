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  • Çocuklar için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 10 sağlıklı atıştırmalık!

evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 10 sağlıklı !

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, çocuklara evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz hem damağa hem de göze hitap eden üstelik sağlıklı 10 önerisi sunarken, tariflerinde önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 14:50
Çocuklar için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 10 sağlıklı atıştırmalık!

CEVİZLİ HURMA TOPLARI

15 adet kuru hurmayı ılık suda yumuşayana kadar 10 dakika bekletin. Yumuşayan hurmaları çekirdeklerinden ayırın ve 6 tam ceviz ile mikserden geçirerek hamur kıvamında bir karışım oluşturun. Bu karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak top halinde yuvarlayın.

Çocuğunuz, elde ettiğiniz toplardan 2-3 adedini ara öğün niyetine tüketebilir. Hurma, içeriğindeki A vitamini öncülleri sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurken, omega 3 öncülleri açısından zengin olan ceviz çocukların zihinsel fonksiyonlarının iyileşmesini sağlıyor.

Çocuklar için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 10 sağlıklı atıştırmalık!

EV CİPSİ

1 adet lavaş ekmeğini kare şeklinde dilimleyin. 1 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çimdik toz kırmızı biberi karıştırın. Dilimlediğiniz lavaş ekmeklerini bu karışıma bulayın. Tepsiye serdiğiniz yağı kağıda yerleştirin. 250 derecelik fırında 3-4 dakika ön yüzleri 3-4 dakika arka yüzlerini pişirin. Çocuğunuzun atıştırma isteğine hem sağlıklı bir çözüm bulmuş olacak hem de günlük aması gereken enerjiyi tamamlamasını sağlamış olacaksınız.

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Çocuklar için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 10 sağlıklı atıştırmalık!

GRONOLA

1.5 su bardağı sade yulaf ezmesi, mikserde iri kıyılmış 1 çay bardağı fındık içi, 1 çay bardağı kuru üzüm ve 2 çorba kaşığı hakiki balı iyice karıştırarak 100 derecelik fırında yarım saat pişirin. Hava almayan can kapta saklayarak süt ya da yoğurtla karıştırarak kahvaltı veya ara öğünlerde çocuğunuza yedirebilirsiniz.

B gurubu vitaminlerinden zengin bir tahıl olan yulaf, çocukların yiyeceklerden aldıkları enerjiyi verimli bir şekilde kullanabilmesini sağlıyor. Ancak bir öğünde 2-3 yemek kaşığı tüketmek yeterli çünkü fazlası yüksek kalori içermesi sebebi ile yağlanma ve yağlanma ile ilgili oluşabilecek problemlere yol açabilir.

Çocuklar için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 10 sağlıklı atıştırmalık!

HAVUÇ TOPLARI

2 adet havucu rendeleyin. 7-8 adet kurmu hurmayı 10 dakika ılık suda beklettikten sonra çekirdeklerini çıkartıp rondodan geçirin. Diğer tarafta 1 su bardağı fındık içini de rondodan geçirin. Rendelenmiş havuç, rondodan geçirilmiş hurma ve fındık içini, 1 tatlı kaşığı toz tarçın, 2 yemek kaşığı ay çiçeği ya da mısır özü yağında (zeytinyağı dumanlanma noktası düşük bir yağ olduğu için sotelemede tercih etmeyin) soteleyin. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak top haline getirin. Dekoratif kürdanlara batırarak servis edin.

Çocuklar için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 10 sağlıklı atıştırmalık!

ÇİKOLATALI MANDALİNA DİLİMLERİ

1 adet mandalinanın kabuklarını soyun. Mandalinaları dilimlerine ayırdıktan sonra bir kapta 3-4 kare bitter çikolatayı benmari usulü erittiğiniz bitter çikolataya ve ardından kıyılmış fındık içine batırın. Ardından bir fırın tepsisine serilmiş yağlı kağıt üzerine yerleştirerek buzdolabında çikolatanın donmasını bekleyin. Çikolata donduktan sonra servis edin.

Aşırı miktarda tüketildiğinde mandalina ve çikolatadan fazla miktarda basit şeker alınacağı için kilo artışına sebep olabilir. Bu nedenle haftada 2-3 kez tek seferde, 1 adet mandalinadan yaptığınız çikolatalı dilimleri çocuğunuza sağlıklı bir olarak verebilirsiniz.

Çocuklar için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 10 sağlıklı atıştırmalık!

MUZLU SMOOTHİE

1 adet kabuğu soyulmuş yerli muzu 200 ml (1 su bardağı) pastörize süt ile blenderdan geçirin. Potasyum ve kalsiyum açısından zengin bu karışım ikindi ara öğünü için ideal bir seçenek. Okuldan eve aç gelen çocuklarınızın atıştırma isteğine iyi gelecek ve onları akşam yemeğine kadar tok tutacak bir alternatif. Ayrıca muzda bulunan potasyum vücutta su-elektrolit dengesinin sağlanmasına, kan basıncının kontrolüne yardımcı oluyor ve kalp hastalıklarına karşı koruyor. Süt de kalsiyum içeriği ile kemik ve dişlerin güçlenmesine fayda sağlıyor.

Çocuklar için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 10 sağlıklı atıştırmalık!

PEYNİR TOPLARI

Az yağlı az tuzlu beyaz peynir ve rendelenmiş kaşar peyniri iyice karıştırarak bu karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Yuvarlak top haline getirin. Dış kısımlarını ince kıyılmış maydanoza bulayın ve dekoratif kürdanları bu toplara yerleştirerek servis edin. Maydanozdaki C vitamini çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesine, peynir de protein ve kalsiyum içeriği ile büyüme ve gelişimlerine yardımcı olacağından sağlıklı bir olarak karşımıza çıkıyor.

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