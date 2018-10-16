Hafta hafta ultrason görüntüleri

Hamilelikte 1. Hafta Yumurta hücresinde bulunan yumurtalıklar 0.15 mm çapındadır. 18-20 mm çapına geldiği zaman da çatlama olur ve hücre serbest kalarak fallop tüpünün içine girer. Hamilelikte 2. Hafta Hamileliğin 2. haftasında yumurta olgunlaşır ve yumurtlama olur. Döllenme sırasında bebeğin cinsiyeti belirlenir. Hamilelikte 3. Hafta 3. haftada fetüs gelişmeye devam eder. Hücre topu çevresinde amniyotik keseye dönüşmüştür ve amniyotik sıvı biriktirmeye başlar ve fetüsün etrafını korumaya alır. Hamilelikte 4. Hafta 4. haftada embriyo haşhaş büyüklüğündedir. 2 tane katmandan oluşur ve bu katmanlara epiblast ve hipoblast ismi verilir. Hamilelikte 5. Hafta Embriyo bu dönemde susam büyüklüğüne ulaşır. 5. haftada düzenli spor yapılması gerekmektedir. Hamilelikte 6. Hafta Bu dönemde bebeğinizin baş ve kuyruk bölgesi şekillenmektedir. Akciğer,burun, damak ve çene oluşmuştur. Hamilelikte 7. Hafta Bebeğiniz bu dönemde böğürtlen büyüklüğündedir. Göz kapakları ve burun deliklerini görmeniz mümkündür.