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Hafta hafta ultrason görüntüleri

Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 12:26
Hafta hafta ultrason görüntüleri

Hamilelikte 1. Hafta
Yumurta hücresinde bulunan yumurtalıklar 0.15 mm çapındadır. 18-20 mm çapına geldiği zaman da çatlama olur ve hücre serbest kalarak fallop tüpünün içine girer.

Hafta hafta ultrason görüntüleri

Hamilelikte 2. Hafta
Hamileliğin 2. haftasında yumurta olgunlaşır ve yumurtlama olur. Döllenme sırasında bebeğin cinsiyeti belirlenir.

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Hafta hafta ultrason görüntüleri

Hamilelikte 3. Hafta
3. haftada fetüs gelişmeye devam eder. Hücre topu çevresinde amniyotik keseye dönüşmüştür ve amniyotik sıvı biriktirmeye başlar ve fetüsün etrafını korumaya alır.

Hafta hafta ultrason görüntüleri

Hamilelikte 4. Hafta
4. haftada embriyo haşhaş büyüklüğündedir. 2 tane katmandan oluşur ve bu katmanlara epiblast ve hipoblast ismi verilir.

Hafta hafta ultrason görüntüleri

Hamilelikte 5. Hafta
Embriyo bu dönemde susam büyüklüğüne ulaşır. 5. haftada düzenli spor yapılması gerekmektedir.

Hafta hafta ultrason görüntüleri

Hamilelikte 6. Hafta

Bu dönemde bebeğinizin baş ve kuyruk bölgesi şekillenmektedir. Akciğer,burun, damak ve çene oluşmuştur.

Hafta hafta ultrason görüntüleri

Hamilelikte 7. Hafta
Bebeğiniz bu dönemde böğürtlen büyüklüğündedir. Göz kapakları ve burun deliklerini görmeniz mümkündür.

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