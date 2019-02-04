Sağlıklı nefes alamayan çocukların gelişimleri yavaşlıyor!

ALERJİYE BAĞLI BURUN ETİ BÜYÜMELERİ
Son olarak alerjinin de burun tıkanıklığına yol açabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Çocuğunuz sürekli burnunu ucu kaşıyor, avuç içiyle burnunu ucunu siliyor, gözlerini ovuşturuyor ve hapşırıyorsa; alerji akla gelmelidir. Burnu etkileyen alerjik maddeler daha çok solunan havadaki alerjenlerdir. Bazen yiyeceklere karşı olan alerjilerde burnu ve solunum yollarını etkileyebilir. Alerjide en etkili tedavi, alerjik olunan maddeden uzak durmaktır. Fakat bu her zaman mümkün değildir. Böyle durumlarda, antihistaminik, dekonjestan, kortizon türü ilaç veya aşı tedavisi gerekebilir" dedi.