Sağlıklı nefes alamayan çocukların gelişimleri yavaşlıyor!

Koku alamayan çocuklar da aynı işitme veya görme problemi olan çocuklar gibi dış dünya ile bağlantımızı kuran hayati beş duyumuzdan birinden yoksun kalıyorlar. Çocuklarda koku almanın önemine değinen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Öyle çocuğun dış dünya ile olabildiğince temas etmesi, anılar oluşturabilmesi, dışarıdan uyaran alması, çevresiyle ilişki kurması gereken zamanda; burun tıkanıklığı olan bir çocuğun gelişimi eksik kalabiliyor, uzun dönemde bu öğrenme güçlüğüne kadar gidebilen problemlere yol açabiliyor. Ayrıca vücudun büyümesi, gelişmesi ve kendini yenilemesinde aktif olan hormonların önemli bir kısmı uyku esnasında salgılandığından; burundan nefes alamadığı için uyku kalitesi bozulan ve huzursuz olan bir çocuğun büyümesi de etkilenebilir" dedi.