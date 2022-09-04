Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde bir bomba daha! Galatasaray istedi, Beşiktaş alıyor

Süper Lig'e 4 maçta aldığı 10 puanla müthiş başlayan Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız isim için görüşmelere başladı. Kartal'ın ayrıca yine İngiltere'den 2 futbolcuyla daha temas halinde olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...