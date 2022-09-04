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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde bir bomba daha! Galatasaray istedi, Beşiktaş alıyor
Giriş Tarihi: 04.09.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 11:48

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde bir bomba daha! Galatasaray istedi, Beşiktaş alıyor

Süper Lig'e 4 maçta aldığı 10 puanla müthiş başlayan Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız isim için görüşmelere başladı. Kartal'ın ayrıca yine İngiltere'den 2 futbolcuyla daha temas halinde olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde bir bomba daha! Galatasaray istedi, Beşiktaş alıyor

Süper Lig'e 4 maçta aldığı 10 puanla müthiş başlayan Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız isim için görüşmelere başladı. Kartal'ın ayrıca yine İngiltere'den 2 futbolcuyla daha temas halinde olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde bir bomba daha! Galatasaray istedi, Beşiktaş alıyor

İstanbul dışındaki tüm deplasmanlara maçlardan bir gün önce giden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael, dün takımı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa aldı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde bir bomba daha! Galatasaray istedi, Beşiktaş alıyor

Fransız çalıştırıcı, Ankaragücü maçının geç saatte oynanacak olması nedeniyle bir gün boyunca otelde kalmak yerine oyuncularının tesislerde vakit geçirmelerini, çalışmalarını ve konsantre olmalarını istedi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde bir bomba daha! Galatasaray istedi, Beşiktaş alıyor

Deneyimli hocanın bu kararıyla birlikte dün tesislerde son çalışmasını yapan futbolcular, ardından birlikte vakit geçirdi. Siyah-Beyazlılar Ankara'ya bugün 11.30'da geldi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde bir bomba daha! Galatasaray istedi, Beşiktaş alıyor

KAZANAN TAKIMLA DEVAM

İki haftadır üst üste iyi futbol oynayarak galip gelen Beşiktaş, Ankaragücü'nü de yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

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