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fotoğrafları sızdı

Giriş Tarihi: 27.07.2015 12:15 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 10:38
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fotoğrafları sızdı
11 Eylül fotoğrafları sızdı

ABD'yi sarsan ve 3 bine yakın kişinin can verdiği saldırıların üzerinden 14 yıl geçti.

Amerika'nın siyasi ve askeri yönünü de değiştiren saldırılarını haber alan hükümet yetkililerinin fotoğrafları ise basına sızdırıldı.

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fotoğrafları sızdı
11 Eylül fotoğrafları sızdı

2001 yılında El Kaide tarafından ABD'de bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan terör saldırısı sonrasında Beyaz Saray'da çekilen daha önce hiç görülmemiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

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fotoğrafları sızdı
11 Eylül fotoğrafları sızdı

saldırılarında kaçırılan iki yolcu uçağının Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarpması sonucu tam 2 bin 996 kişi hayatını kaybetmişti.

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fotoğrafları sızdı
11 Eylül fotoğrafları sızdı

Amerikan Başkan Yardımcısı Dick Cheney, 2001 saldırısından hemen sonra saldırı görüntülerini böyle izledi.

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fotoğrafları sızdı
11 Eylül fotoğrafları sızdı

Daha önce yayınlanmayan bu görüntülerde Dick Cheney,'in toplantıda bir başka karesi...

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fotoğrafları sızdı
11 Eylül fotoğrafları sızdı
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fotoğrafları sızdı
11 Eylül fotoğrafları sızdı

Dick Cheney'le toplantı yapan bir diğer başkan yardımcısı da telefon görüşmesi yapıyor.

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