11 Eylül fotoğrafları sızdı

ABD'yi sarsan ve 3 bine yakın kişinin can verdiği saldırıların üzerinden 14 yıl geçti. Amerika'nın siyasi ve askeri yönünü de değiştiren 11 Eylül saldırılarını haber alan hükümet yetkililerinin fotoğrafları ise basına sızdırıldı. 11 Eylül 2001 yılında El Kaide tarafından ABD'de bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan terör saldırısı sonrasında Beyaz Saray'da çekilen daha önce hiç görülmemiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı. 11 Eylül saldırılarında kaçırılan iki yolcu uçağının Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarpması sonucu tam 2 bin 996 kişi hayatını kaybetmişti. Amerikan Başkan Yardımcısı Dick Cheney, 11 Eylül 2001 saldırısından hemen sonra saldırı görüntülerini böyle izledi. Daha önce yayınlanmayan bu görüntülerde Dick Cheney,'in toplantıda bir başka karesi... Dick Cheney'le toplantı yapan bir diğer başkan yardımcısı da telefon görüşmesi yapıyor.