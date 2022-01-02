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Haberler Galeri 2022 yeni dünya düzeninin doğuşu olarak tarihe geçecek! Kehanetler tutacak mı?
Giriş Tarihi: 02.01.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 11:08

2022 yeni dünya düzeninin doğuşu olarak tarihe geçecek! Kehanetler tutacak mı?

Geçtiğimiz yıl dünya siyasetinde net gelişmeler yaşanmadı ancak önümüzdeki günler için önemli beklentiler var. Uluslararası ilişkilerde yeni düzen doğacak. Uzmanlar tek kutuplu dünya düzeninin sona ereceğini ifade ederken ABD'nin karşısına yeni güç veya güçlerin çıkacağını belirtiyor. Yeni yıl tahminleri ya da birçoğuna göre kehanetleriyle ünlü olan Economist dergisi ise beş farklı alanda 2022'de gerçekleşmesi beklenen tahminler sıraladı. Peki bu kehanetler tutacak mı? İşte başlık başlık yeni yıldan beklenenler...

SELÇUK EREN
2022 yeni dünya düzeninin doğuşu olarak tarihe geçecek! Kehanetler tutacak mı?

Dünya bir süredir doğum sancısı çekiyor. Uluslararası ilişkilerde yeni bir düzen doğacak. Uzmanlara göre tek kutuplu dönemin sonu geliyor. ABD'nin karşısında yeni güç ya da güçler çıkacak...

2022 yeni dünya düzeninin doğuşu olarak tarihe geçecek! Kehanetler tutacak mı?

Geride bıraktığımız yıl aslında bu doğumun gerçekleşmesi için gerekli suni sancıları veremedi. Yani 2021 küresel siyaset arenası için çok da net geçmedi. Yeni yıldan beklentiler yüksek. Dünya siyasetinde olumlu ya da olumsuz net tabloların ortaya çıkması bekleniyor. USA Today sitesinde "2020 korkunçtu, 2021 kısmen daha iyiydi, 2022 neleri saklıyor?" başlığı atıldı. İyi haber olarak 2022'de pandeminin son bulacağı umut ediliyor. Diğer taraftan uluslararası ilişkiler açısından özetle ABD - Çin ekseninde çok daha ciddi gelişmelerin beklendiğini söyleyebiliriz.

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2022 yeni dünya düzeninin doğuşu olarak tarihe geçecek! Kehanetler tutacak mı?

KEHANETLER TUTACAK MI?

Yeni yıl tahminleri ya da birçoğuna göre kehanetleriyle ünlü olan Economist dergisi bir video hazırladı. Beş farklı alanda 2022'de gerçekleşmesi beklenen tahminler sıralandı. Buna göre örneğin modaya Afrika renkleri ve tasarımları damgasını vuracak. Ya da iş dünyasında hibrit çalışma (ev-ofis birlikte) yaygınlaşacak. Economist'e göre uluslararası ilişkilerde ise gözler yine Washington ve Pekin'de olacak. Ancak bu kez iş daha ciddi. Haberde "2022 yılında Çin, ABD'nin küresel liderliğini test etmek isteyecek" denildi. Gelin haberimizde başlık başlık yeni yıldan beklenenleri ele alalım.

2022 yeni dünya düzeninin doğuşu olarak tarihe geçecek! Kehanetler tutacak mı?

RUSYA, KORKULANI YAPAR MI?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası işgal hamlesi 2021'in son dönemine damga vurgu. ABD ve Avrupa basınına göre sınıra 100 binden fazla asker yığan Moskova yönetimi, yeni yılda da bu tehdidini diri tutacak. Hatta Çin'in Tayvan'da atması beklenen adımla birlikte Rusya'nın da Ukrayna'da aynı yöntemi izleyebileceğinden endişe ediliyor. Amaç aynı; ABD'nin ne yapacağını test etmek.

2022 yeni dünya düzeninin doğuşu olarak tarihe geçecek! Kehanetler tutacak mı?

AVRUPA'NIN YENİ LİDERİ KİM OLACAK?

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Brexit'ten bu yana zor günlerden kurtulamayan Avrupa'da göçmenlik krizi, artan faşist tehdidi, tedarikte Çin'e bağımlılık gibi sorunlara çözümler aranacak. Ancak Avrupa'nın ilk maddesi 'yeni lideri' olacak diyebiliriz. Almanya Başbakanı Angela Merkel, adı konmamış bu liderliği yürütüyordu. Şimdi soru şu: Merkel'den bu görevi kim alacak? Öne çıkan isimler Merkel'den Almanya Başbakanlığı'nı devrelan Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi oluyor. Ancak Macron'un ilk önce Nisan ayında yapılacak seçimi kazanması gerekiyor. Avrupa bunun yanı sıra Çin - ABD - Rusya çekişmesindeki konumunu artık daha netleştirecek.

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