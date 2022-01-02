2022 yeni dünya düzeninin doğuşu olarak tarihe geçecek! Kehanetler tutacak mı?

KEHANETLER TUTACAK MI?

Yeni yıl tahminleri ya da birçoğuna göre kehanetleriyle ünlü olan Economist dergisi bir video hazırladı. Beş farklı alanda 2022'de gerçekleşmesi beklenen tahminler sıralandı. Buna göre örneğin modaya Afrika renkleri ve tasarımları damgasını vuracak. Ya da iş dünyasında hibrit çalışma (ev-ofis birlikte) yaygınlaşacak. Economist'e göre uluslararası ilişkilerde ise gözler yine Washington ve Pekin'de olacak. Ancak bu kez iş daha ciddi. Haberde "2022 yılında Çin, ABD'nin küresel liderliğini test etmek isteyecek" denildi. Gelin haberimizde başlık başlık yeni yıldan beklenenleri ele alalım.