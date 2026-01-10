Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 3’lü savunma ittifakı: “Türkiye’nin varlığı güç dengelerini değiştirebilir”
Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:32

3’lü savunma ittifakı: “Türkiye’nin varlığı güç dengelerini değiştirebilir”

ABD merkezli Bloomberg'de yer alan bir analize göre, Türkiye, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında kurulan savunma ittifakına katılmak için ileri aşamada görüşmeler yürütüyor. Kaynaklar, Türkiye'nin NATO'ya ilişkin belirsizliklerin arttığı bir dönemde üçlü ittifakı caydırıcılığı güçlendirecek stratejik bir adım olarak gördüğünü belirtirken, olası anlaşmanın Suudi Arabistan'ın mali gücü, Pakistan'ın nükleer ve füze kapasitesi ile Türkiye'nin askeri tecrübesi ve savunma sanayisini aynı çatı altında buluşturabileceğine dikkat çekiyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
3’lü savunma ittifakı: Türkiye’nin varlığı güç dengelerini değiştirebilir

ABD merkezli Bloomberg'e göre, Türkiye, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında kurulan savunma ittifakına dahil olmak için ileri aşamada müzakereler yürütüyor. Kaynaklar, olası anlaşmanın Orta Doğu başta olmak üzere küresel güç dengelerini etkileyebilecek nitelikte olduğunu belirtti.

3’lü savunma ittifakı: Türkiye’nin varlığı güç dengelerini değiştirebilir

ÜÇLÜ SAVUNMA MİMARİSİNDE YENİ DÖNEM

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye'nin Suudi ArabistanPakistan savunma ittifakına katılımı, Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki ortak çıkarların giderek örtüşmesi nedeniyle stratejik bir adım olarak değerlendirildi. Türkiye'nin bu hamleyi, caydırıcılığı artırmak ve güvenlik risklerini dengelemek amacıyla gündemine aldığı ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3’lü savunma ittifakı: Türkiye’nin varlığı güç dengelerini değiştirebilir

EYLÜL ANLAŞMASI İTTİFAKIN ZEMİNİNİ OLUŞTURDU

Haberde, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında eylül ayında imzalanan savunma anlaşmasının, üye ülkelerden birine yönelik "her türlü saldırının" diğerine yapılmış sayılmasını öngördüğü ve Türkiye'nin bu çerçeveye dahil olması halinde ittifakın kapsamının önemli ölçüde genişleyeceği belirtildi.

3’lü savunma ittifakı: Türkiye’nin varlığı güç dengelerini değiştirebilir

NATO BELİRSİZLİĞİ ANKARA'YI ALTERNATİFLERE YÖNELTİYOR

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, NATO'nun ikinci büyük kara ordusuna sahip üyesi olan Türkiye'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik yaklaşımının sorgulandığı bir dönemde, üçlü ittifakı stratejik bir güvenlik alternatifi olarak gördüğünü aktardı.

3’lü savunma ittifakı: Türkiye’nin varlığı güç dengelerini değiştirebilir

3'LÜ SAVUNMA İTTİFAKI

Uzmanların, ABD merkezli Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, bölgesel dinamiklerin ülkeleri yeni ittifak mekanizmaları oluşturmaya zorladığı ifade edildi.

3’lü savunma ittifakı: Türkiye’nin varlığı güç dengelerini değiştirebilir

Analizde, "Anlaşma; Suudi Arabistan'ın mali gücünü, Pakistan'ın nükleer kapasitesini, balistik füzelerini ve insan gücünü, Türkiye'nin askeri tecrübesi ve gelişmiş savunma sanayisiyle bir araya getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

3’lü savunma ittifakı: Türkiye’nin varlığı güç dengelerini değiştirebilir

TÜRKİYE–PAKİSTAN ASKERÎ İŞ BİRLİĞİ ZATEN GÜÇLÜ

Bloomberg'in aktardığına göre, Türkiye ile Pakistan arasında uzun süredir devam eden yakın askerî iş birliği bulunuyor. Ankara, Pakistan donanması için korvet tipi savaş gemileri inşa ederken, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu da üstlenmiş durumda. Ayrıca insansız hava araçları ve Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN programına olası katılım konusunda görüşmeler sürüyor.

3’lü savunma ittifakı: Türkiye’nin varlığı güç dengelerini değiştirebilir

BÖLGESEL GERİLİMLERİN GÖLGESİNDE ÜÇLÜ İTTİFAK

Haberde, üçlü savunma ortaklığı görüşmelerinin, Pakistan ile Hindistan arasında nisan ayında yaşanan ve dört gün süren çatışmaların ardından ilan edilen ateşkes sonrasında hız kazandığına dikkat çekildi. Öte yandan Pakistan'ın Afganistan'la yaşadığı güvenlik gerilimlerinin de bölgedeki hassas dengileri artırdığına vurgu yapıldı.