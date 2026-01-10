3’lü savunma ittifakı: “Türkiye’nin varlığı güç dengelerini değiştirebilir”

ABD merkezli Bloomberg'e göre, Türkiye, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında kurulan savunma ittifakına dahil olmak için ileri aşamada müzakereler yürütüyor. Kaynaklar, olası anlaşmanın Orta Doğu başta olmak üzere küresel güç dengelerini etkileyebilecek nitelikte olduğunu belirtti.