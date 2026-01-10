Haberler
3’lü savunma ittifakı: “Türkiye’nin varlığı güç dengelerini değiştirebilir”
Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:32
ABD merkezli Bloomberg'de yer alan bir analize göre, Türkiye, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında kurulan savunma ittifakına katılmak için ileri aşamada görüşmeler yürütüyor. Kaynaklar, Türkiye'nin NATO'ya ilişkin belirsizliklerin arttığı bir dönemde üçlü ittifakı caydırıcılığı güçlendirecek stratejik bir adım olarak gördüğünü belirtirken, olası anlaşmanın Suudi Arabistan'ın mali gücü, Pakistan'ın nükleer ve füze kapasitesi ile Türkiye'nin askeri tecrübesi ve savunma sanayisini aynı çatı altında buluşturabileceğine dikkat çekiyor.