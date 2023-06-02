70 metre derinlikteki bir mağarada tek başına 500 gün geçirdi! 48 yaşında girdi 50 yaşında çıktı, zaman algısını kaybetti

Yerin 70 metre altındaki bir mağarada tek başınıza günler, aylar, hatta yıllar geçirebilir misiniz? Düşüncesi bile kabus gibi geliyor değil mi? Ancak bir kadın ilginç bir rekora imza attı. Bir yer altı mağarasında tek başına tamı tamına 500 gün geçirdi. O kadın İspanyol dağcı ve ekstrem sporcu olan Beatriz Flamini'den başkası değildi. Flamini, 500 günün sonunda gün ışığına çıktığında oldukça neşeliydi ve istediği tek şey bakın ne oldu. İşte, Beatriz Flamini'nin yer altında geçirdiği 500 günlük yaşam mücadelesi…