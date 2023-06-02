Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 70 metre derinlikteki bir mağarada tek başına 500 gün geçirdi! 48 yaşında girdi 50 yaşında çıktı, zaman algısını kaybetti
Giriş Tarihi: 02.06.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 13:39

70 metre derinlikteki bir mağarada tek başına 500 gün geçirdi! 48 yaşında girdi 50 yaşında çıktı, zaman algısını kaybetti

Yerin 70 metre altındaki bir mağarada tek başınıza günler, aylar, hatta yıllar geçirebilir misiniz? Düşüncesi bile kabus gibi geliyor değil mi? Ancak bir kadın ilginç bir rekora imza attı. Bir yer altı mağarasında tek başına tamı tamına 500 gün geçirdi. O kadın İspanyol dağcı ve ekstrem sporcu olan Beatriz Flamini'den başkası değildi. Flamini, 500 günün sonunda gün ışığına çıktığında oldukça neşeliydi ve istediği tek şey bakın ne oldu. İşte, Beatriz Flamini'nin yer altında geçirdiği 500 günlük yaşam mücadelesi…

70 metre derinlikteki bir mağarada tek başına 500 gün geçirdi! 48 yaşında girdi 50 yaşında çıktı, zaman algısını kaybetti

Birçoğumuz için zamanı bilmek günlük yaşam için hayati önem taşır. Ancak bir saat olmadan zamanı kesin olarak bilmek mümkün olmayabilir. Saatin olmadığı bir ortamda ise zaman hesaplaması Güneş, Ay veya yıldızlar ile yapılabilir. Peki, bunların da olmadığı, zamanı hiçbir şekilde tahmin edemeyeceğiniz ve toplumdan tamamen izole bir ortama atılsanız ne hissederdiniz? Sizi bir buçuk yıldan daha uzun süreyi bu deneye ayıran bir kadınla tanıştıralım. Onun adı Beatriz Flamini! Kendisi, aşırı izolasyonun insan üzerine etkisini araştıran bilim insanlarına yardımcı olmak için tamı tamına 500 gün boyunca yerin 70 metre derinliğindeki bir mağarada tek başına kaldı!

70 metre derinlikteki bir mağarada tek başına 500 gün geçirdi! 48 yaşında girdi 50 yaşında çıktı, zaman algısını kaybetti

YERİN METRELERCE ALTINDA TAM 500 GÜN TEK BAŞINA!

Granadalı bilim insanları, insan zihni ve bedeninin uzun süreli yalnızlık ve yoksunlukla nasıl başa çıkabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir deney hazırladı.

İspanyol dağcı ve ekstrem sporcu Beatriz Flamini, söz konusu deneyin bir parçası olmayı kabul etti ve 20 Kasım 2021 tarihinde Granada yakınlarındaki bir mağarada yaşamaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
70 metre derinlikteki bir mağarada tek başına 500 gün geçirdi! 48 yaşında girdi 50 yaşında çıktı, zaman algısını kaybetti

BİR TAŞLA İKİ KUŞ: HEM REKOR KIRDI HEM DE HAYALİ GERÇEK OLDU

İspanyol Beatriz Flamini, yerin 70 metre altındaki mağarada dış dünyayla hiç etkileşim kurmadan tek başına tamı tamına 500 gün geçirdi.

50 yaşındaki sporcu, hem en uzun süre mağarada yaşama rekoru kırdı hem de hayalini gerçekleştirdi. Bu zamana kadar, Guiness Rekorlar Kitabı'nda yer alan süre 69 gündü.

70 metre derinlikteki bir mağarada tek başına 500 gün geçirdi! 48 yaşında girdi 50 yaşında çıktı, zaman algısını kaybetti

Beatriz Flamini, mağaraya inerken yanına sadece su, yiyecek, kamera, kitap, boya ve örgü takımları aldı.

Deney süresince onu izleyen psikologlar, doktorlar, mağara uzmanları ve fiziksel eğitmenlerden onunla hiçbir şekilde iletişim kurmamasını istedi. Ayrıca ailesinden biri hayatını kaybetse bile bunu bilmek istemediğini belirtti.

Flamini'nin ekibi ona su ve yiyecek bırakırken çok dikkatliydi. Ekip, sporcunun onları fark etmemesine ve iletişim kurmamaya oldukça özen gösterdi.

70 metre derinlikteki bir mağarada tek başına 500 gün geçirdi! 48 yaşında girdi 50 yaşında çıktı, zaman algısını kaybetti

ÖRGÜ ÖRDÜ, RESİM ÇİZDİ, TOPLAM 60 KİTAP OKUDU

Deney boyunca insanlar ile iletişime geçmeyen Flamini, zamanını egzersiz yaparak, yemek pişirerek, resim çizerek, şapka örerek ve sessizlik içinde eğlenerek geçirdi.

500 gün boyunca toplam 60 kitap okudu, yaklaşık 1 ton su içti ve sık sık kendi kendisiyle sohbet etti.

SON DAKİKA