70 metre derinlikteki bir mağarada tek başına 500 gün geçirdi! 48 yaşında girdi 50 yaşında çıktı, zaman algısını kaybetti

YERİN METRELERCE ALTINDA TAM 500 GÜN TEK BAŞINA!

Granadalı bilim insanları, insan zihni ve bedeninin uzun süreli yalnızlık ve yoksunlukla nasıl başa çıkabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir deney hazırladı.

İspanyol dağcı ve ekstrem sporcu Beatriz Flamini, söz konusu deneyin bir parçası olmayı kabul etti ve 20 Kasım 2021 tarihinde Granada yakınlarındaki bir mağarada yaşamaya başladı.