Tescilli Türkiye düşmanı yine sahneye çıktı: Ankara’nın güçlenmesine izin veremeyiz
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:03
Washington ile Ankara arasında gelişen ilişkiler ABD'de bazı çevrelerde rahatsızlığa neden oldu. Türkiye düşmanlığıyla bilinen Michael Rubin yine sahneye çıkarak, İsrail'in güvenliği bahanesiyle Ankara'yı açık şekilde hedef aldı. Rubin, Türkiye'nin askeri, siyasi ve teknolojik gücünü "durdurulması gereken bir tehdit" olarak sundu.