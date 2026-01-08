Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tescilli Türkiye düşmanı yine sahneye çıktı: Ankara’nın güçlenmesine izin veremeyiz
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:31 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:03

Tescilli Türkiye düşmanı yine sahneye çıktı: Ankara’nın güçlenmesine izin veremeyiz

Washington ile Ankara arasında gelişen ilişkiler ABD'de bazı çevrelerde rahatsızlığa neden oldu. Türkiye düşmanlığıyla bilinen Michael Rubin yine sahneye çıkarak, İsrail'in güvenliği bahanesiyle Ankara'yı açık şekilde hedef aldı. Rubin, Türkiye'nin askeri, siyasi ve teknolojik gücünü "durdurulması gereken bir tehdit" olarak sundu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
  • ABONE OL
Tescilli Türkiye düşmanı yine sahneye çıktı: Ankara’nın güçlenmesine izin veremeyiz

Ankara-Washington hattındaki yakın ilişkiler ABD'de bazı çevreleri harekete geçirdi. The Wall Street Journal gazetesinde tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin imzasıyla yayımlanan bir analiz yazı, Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü üzerinden Ankara'yı hedef aldı.

Tescilli Türkiye düşmanı yine sahneye çıktı: Ankara’nın güçlenmesine izin veremeyiz

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINA GİRER"

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Michael Rubin, Türkiye'nin savunma kapasitesini ve bölgesel politikalarını "tehdit" olarak sunarken, İsrail'in güvenliğini gerekçe göstererek Ankara'nın askeri olarak güçlenmesine karşı çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tescilli Türkiye düşmanı yine sahneye çıktı: Ankara’nın güçlenmesine izin veremeyiz

Analizde, Türkiye'ye F-35 satılmasının İsrail'i askeri olarak zayıflatacağı bildirildi.

Tescilli Türkiye düşmanı yine sahneye çıktı: Ankara’nın güçlenmesine izin veremeyiz

ANKARA'NIN STRATEJİK HAMLELERİ TÜRK DÜŞMANLARINI ENDİŞELENDİRDİ

Rubin, Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alarak, Ankara'nın olası bir F-35 alımında "tersine mühendislik" yoluyla teknolojiyi geliştirebileceğini vurguladı. Analizde, Türkiye'nin son yıllarda savunma alanında kaydettiği ilerleme potansiyel bir risk olarak resmedildi.

Tescilli Türkiye düşmanı yine sahneye çıktı: Ankara’nın güçlenmesine izin veremeyiz

Rubin, Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrinini de hedef almaktan çekinmeyerek, Türkiye'nin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini alçak ifadelerle "yayılmacı" olarak tanımladı.

Tescilli Türkiye düşmanı yine sahneye çıktı: Ankara’nın güçlenmesine izin veremeyiz

Analizde, Türkiye'nin bölgedeki enerji arama faaliyetleri ve deniz yetki alanı politikaları, Ankara merkezli bir "güvenlik sorunu" olarak çerçeveleniyor.

Tescilli Türkiye düşmanı yine sahneye çıktı: Ankara’nın güçlenmesine izin veremeyiz

YÜKSELEN TÜRKİYE'Yİ SKANDAL İFADELERLE HEDEF ALDI

Rubin ayrıca, Türkiye'yi "bugün müttefik, yarın tehdit" olabilecek ülkeler kategorisine yerleştirdi. Analizde bu benzetmeyle, Türkiye'ye gelişmiş askeri teknoloji verilmesinin uzun vadede ABD çıkarlarına zarar verebileceği ileri sürüldü.

Tescilli Türkiye düşmanı yine sahneye çıktı: Ankara’nın güçlenmesine izin veremeyiz

Sonuçta ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin askeri kapasitesini ve bölgesel etkisini büyüten her adımın, bazı çevreler tarafından otomatik olarak "tehdit" başlığı altına yerleştirildiğini gösteriyor.

Tescilli Türkiye düşmanı yine sahneye çıktı: Ankara’nın güçlenmesine izin veremeyiz

İsrail'in güvenliği söylemi ise bu çerçevenin merkezine oturtularak, Türkiye'nin savunma alanında güçlenmesinden duyulan rahatsızlık dile getiriliyor.