ABD çekiliyor Türkiye boşluğu dolduruyor: Trump yönetiminin kararı İsrail’i yalnızlaştırıyor

İSRAİL'İN ENDİŞESİ: CAYDIRICILIK VE HAVA OPERASYON ÖZGÜRLÜĞÜ

Ynet'in aktardığına göre İsrail, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle birlikte hem askeri caydırıcılığın zayıflamasından hem de hava operasyonlarında sahip olduğu hareket serbestisinin kısıtlanmasından kaygı duyduğu ve özellikle Suriye ve Irak hava sahası üzerinden yürütülen operasyonların geleceğinin İsrail için hayati bir stratejik mesele olarak değerlendirildiği belirtildi.