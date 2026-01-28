Haberler
ABD çekiliyor Türkiye boşluğu dolduruyor: Trump yönetiminin kararı İsrail’i yalnızlaştırıyor
İsrail basınına göre, ABD'nin Suriye'den asker çekme kararı ve terör örgütü YPG'ye desteğini kesmesi, bölgede oluşan güç boşluğunun Türkiye tarafından doldurulmasına zemin hazırlarken, bu durum İsrail güvenlik çevrelerinde derin bir endişe yaratıyor. Washington'ın geri çekilmesiyle caydırıcılığın zayıflaması, Türkiye ve Katar öncülüğünde şekillenen yeni bölgesel eksen, Ankara'nın Suriye'de askeri varlık oluşturma girişimleri ve İsrail'in hava operasyon özgürlüğünün kademeli olarak aşınma riski, Tel Aviv'i yeni bir stratejik hazırlık sürecine zorlayan başlıca tehdit unsurları olarak öne çıkıyor.