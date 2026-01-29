ABD donanmasına kabus senaryosu: İran’ın denizdeki yeni silahı sahaya indi!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 29.01.2026 16:53

Orta Doğu'da gerilim tehlikeli bir eşiğe tırmanıyor. ABD donanmasının bölgeye yeni bir armada göndermesi sonrası İran, denizdeki en dikkat çekici hamlesini yaptı. Tahran yönetimi, "Şehid Bageri" adlı İHA taşıyıcı gemisini stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarına konuşlandırdı. Askeri uzmanlara göre Washington'u tedirgin eden unsur geminin kendisi değil, İran'ın düşük maliyetli insansız hava araçlarıyla ABD savunmasını aşmayı hedefleyen savaş doktrini.

Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, İran ile ABD arasındaki askeri gerilim tehlikeli bir aşamaya giriyor. Washington'un bölgeye "USS Abraham Lincoln" uçak gemisini göndermesinin ardından Tahran da karşı hamlesini yaptı.

TAHRAN'DAN ABD UÇAK GEMİSİNE KARŞI HAMLE

İran, ilk kez özel olarak dönüştürülen İHA taşıyıcı gemisi "IRIS Şehid Bageri"yi, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı yakınlarına konuşlandırdı.

İran devlet medyası Press TV tarafından yayımlanan görüntülerde, gemide konuşlu insansız hava araçlarının "her türlü saldırıya anında karşılık vermeye hazır olduğu" vurgulandı.

Gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın USS Abraham Lincoln uçak gemisinin ve ona eşlik eden geniş bir deniz gücünün Orta Doğu'ya sevk edildiğini doğrulamasının hemen ardından geldi.

İstihbarat raporlarına göre Tahran yönetimi yalnızca denizde değil, güney kıyı hattında da İran Devrim Muhafızları'na bağlı seçkin birlikleri takviye etti.

İRAN'IN İLK İHA GEMİSİ SAHNEDE

İran medyasına göre, "Şehid Bageri", İran'ın ilk özel İHA taşıyıcı gemisi olma özelliğini taşıyor. Aslen 42 bin tonluk "Prarin" adlı bir konteyner gemisi olan platform, kapsamlı bir dönüşümün ardından 6 Şubat 2025'te Devrim Muhafızları Donanması envanterine girdi.

Gemide İHA, hızlı füze botları, anti-gemi füzeleri, hava savunma sistemleri, topçu bataryaları, elektronik harp unsurları ve özel operasyon timleri bulunuyor.

Uzmanlara göre "Bageri", bir yıl boyunca kesintisiz görev yapabilecek kapasitede tasarlandı.

İRAN'IN "ASİMETRİK SAVAŞ DOKTRİNİ"

Hindistan merkezli Times of India gazetesinde yer alan bir habere göre ise, ABD'yi asıl kaygılandıran nokta geminin kendisi değil, İran'ın "asimetrik savaş doktrini".

Askeri analistler, İran'ın düşük maliyetli ama çok sayıda İHA'yı sürü halinde kullanarak, yüksek teknolojili ABD savunma sistemlerini zorlayabileceğine dikkat çekiyor.

"ABD GEMİLERİ İÇİN SON DERECE TEHLİKELİ"

Drone üreticisi Draganfly'ın CEO'su Cameron Chell, Fox News'e yaptığı değerlendirmede, "Yüzlerce İHA kısa sürede fırlatılırsa, bunların bir kısmının hedefe ulaşması neredeyse kaçınılmaz. Bu, yüzey gemileri için son derece ciddi bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre İran, ucuz İHA ile birlikte düşük maliyetli mühimmat kombinasyonuyla, ABD donanmasının savunma mühimmatını tüketmeyi ve savunma boşlukları oluşturmayı hedefliyor.

KÖRFEZ'DE TEHLİKELİ EŞİK

İranlı üst düzey komutanların ABD'ye yönelik "macera aramayın" uyarıları artarken, "Şehid Bageri"nin Hürmüz Boğazı'ndaki varlığı, bölgenin yeni bir sıcak çatışma alanına dönüşebileceği endişesini güçlendiriyor.

Diplomasi kanalları sessizliğini korurken, Washington ile Tahran arasındaki gerilim kritik bir kırılma noktasına doğru ilerliyor.