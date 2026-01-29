ABD donanmasına kabus senaryosu: İran’ın denizdeki yeni silahı sahaya indi!

"ABD GEMİLERİ İÇİN SON DERECE TEHLİKELİ"

Drone üreticisi Draganfly'ın CEO'su Cameron Chell, Fox News'e yaptığı değerlendirmede, "Yüzlerce İHA kısa sürede fırlatılırsa, bunların bir kısmının hedefe ulaşması neredeyse kaçınılmaz. Bu, yüzey gemileri için son derece ciddi bir tehdit." ifadelerini kullandı.