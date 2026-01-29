Haberler
ABD donanmasına kabus senaryosu: İran’ın denizdeki yeni silahı sahaya indi!
Giriş Tarihi: 29.01.2026 16:53
Orta Doğu'da gerilim tehlikeli bir eşiğe tırmanıyor. ABD donanmasının bölgeye yeni bir armada göndermesi sonrası İran, denizdeki en dikkat çekici hamlesini yaptı. Tahran yönetimi, "Şehid Bageri" adlı İHA taşıyıcı gemisini stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarına konuşlandırdı. Askeri uzmanlara göre Washington'u tedirgin eden unsur geminin kendisi değil, İran'ın düşük maliyetli insansız hava araçlarıyla ABD savunmasını aşmayı hedefleyen savaş doktrini.