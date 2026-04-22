ABD, Hürmüz’de robotları devreye soktu! Washington’un yeni teknolojisi boğazı açabilecek mi?
Giriş Tarihi: 22.04.2026 10:31
ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü zayıflatmak ve ticari gemi trafiğini yeniden başlatmak amacıyla deniz dronlarıyla mayın temizleme operasyonu yürütüyor. İran'ın boğazı kapatıp gemilere ateş açmasıyla gerilim tırmanırken, mayın tehdidi deniz ticaretini ciddi şekilde sekteye uğratıyor. Uzmanlar, stratejik su yolunun güvenli şekilde açılabilmesi için mayınların temizlenmesinin kritik olduğunu vurgularken, insansız deniz araçlarının bu süreçte kilit rol oynadığı ve operasyonların haftalar hatta aylar sürebileceği belirtiliyor.