ABD-İran geriliminde dünya bu mesajları konuşuyor: Hamaney’den dikkat çeken paylaşım! Trump’tan “kırmızı çizgiyi aştılar” tehdidi
Giriş Tarihi: 12.01.2026 09:51
İran'da protestolar şiddetlenirken, Trump'tan Tahran yönetimine "kırmızı çizgiyi aştılar" tehdidi geldi. İran lideri Ali Hamaney ise ABD Başkanı'nı "Firavun"a benzeten karikatürlü paylaşımıyla meydan okudu. Olası ABD müdahalesi ve karşılıklı sert mesajlar dünya gündeminin ilk sırasına oturdu.