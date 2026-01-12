ABD-İran geriliminde dünya bu mesajları konuşuyor: Hamaney’den dikkat çeken paylaşım! Trump’tan “kırmızı çizgiyi aştılar” tehdidi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
İran'da protestolar şiddetlenirken, Trump'tan Tahran yönetimine "kırmızı çizgiyi aştılar" tehdidi geldi. İran lideri Ali Hamaney ise ABD Başkanı'nı "Firavun"a benzeten karikatürlü paylaşımıyla meydan okudu. Olası ABD müdahalesi ve karşılıklı sert mesajlar dünya gündeminin ilk sırasına oturdu.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA ÖLÜ SAYISI 538'E YÜKSELDİ

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi.

TRUMP ASKERİ SEÇENEKLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

İran'da gösteriler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran'a yönelik askeri seçenekleri konusunda bilgilendirildiği iddia edildi. Adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberlerde, Trump'a son günlerde farklı müdahale planları hakkında bilgi verildiği belirtilerek, ABD'nin doğrudan askeri güç kullanmayacağı seçeneklerin de ele alındığı aktarıldı.

Trump'ın İran'a müdahale konusunda henüz nihai bir karar vermediği ifade edilen haberlerde, Trump'ın İran'daki protestolarda can kaybının artmaya devam etmesi nedeniyle ciddi bir şekilde harekete geçmeyi düşündüğü öne sürüldü.

"İRAN KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI"

ABD basınında İran'a olası bir müdahaleye ilişkin iddialar gündemdeyken, Trump Beyaz Saray'a dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilerin uluslararası gelişmelere dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın kırmızı çizgisini "aşmaya başladığını", Tahran yönetimine karşı, "ne zaman, nerede veya nasıl hareket edecekleri" konusunda yorum yapmayacağını ifade etti.

"ELİMİZDE ÇOK GÜÇLÜ SEÇENEKLER VAR"

İran'daki protestolarla ilgili "saat başı" rapor aldığını belirten Trump, İranlı yöneticilerle ilgili "Onlar lider değiller. Şiddet yoluyla yönetiyorlar. Bunu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da bunu inceliyor ve masada çok güçlü seçeneklerimiz var." diye konuştu.

İran'ın olası ABD saldırılarına karşılık verme uyarısını da değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, daha önce hiç görmedikleri düzeyde bir karşılık veririz. Buna inanmakta zorlanırlar. Elimde son derece güçlü seçenekler var. Yani böyle bir adım atılırsa, çok ama çok güçlü bir şekilde karşılık bulur" dedi. Trump, "Sizce İran uyarılarınızı ciddiye alıyor mu?" sorusuna ise, "Bence evet" yanıtını verdi.

"HAREKETE GEÇMEMİZ GEREKEBİLİR"

İran'ın bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini ve nükleer bir anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini ifade eden Trump, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir." dedi.

Trump, İran halkının internet bağlantısına sahip olmadığını ve dünyayla iletişimin koptuğunun hatırlatılması üzerine, Elon Musk ile konuşup Starlink aracılığıyla ülkedeki interneti tekrar aktif hale getirebileceklerini söyledi.

"BİR ŞEKİLDE GRÖNLAND'I ALACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump ayrıca, Grönland'ın ABD'ye ilhakı ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söyledi.

"FİRAVUN DEVRİLECEK"

İran lideri Ali Hamaney ise, X sosyal medya hesabından Trump'ı çökmekte olan bir lahit olarak tasvir eden bir karikatür paylaştı. Karikatürde "bu da devrilecek" mesajı yer aldı.

Görselde ABD Başkanı, hiyerogliflerle süslenmiş bir mezar odasının içinde, Antik Mısır tarzı taş bir lahit olarak betimleniyor. Lahdin üzerine ABD bayrağı ve simgesi oyma figürler şeklinde işlenmiş; lahit ise çatlamış ve parçalanıyor halde çizilmiş. Karikatürde yer alan metinde "Firavun gibi" ifadesi bulunuyor.

Karikatürle birlikte paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Orada kibir ve gururla oturup bütün dünyayı yargılayan bu kişi şunu da bilmelidir ki, Firavun gibi dünyanın zalim ve kibirli insanları genellikle kibirlerinin zirvesindeyken devrildiler; bu da devrilecek."