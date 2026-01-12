ABD-İran geriliminde dünya bu mesajları konuşuyor: Hamaney’den dikkat çeken paylaşım! Trump’tan “kırmızı çizgiyi aştılar” tehdidi

"BİR ŞEKİLDE GRÖNLAND'I ALACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump ayrıca, Grönland'ın ABD'ye ilhakı ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söyledi.