ABD-İsrail operasyonunun detayları ortaya çıktı: Hamaney nasıl deşifre oldu? İran’ın güvenlik çemberini böyle aştılar

Giriş Tarihi: 01.03.2026 14:29

Aylar süren gizli takip, "yüksek doğruluklu" konum bilgisi ve son anda değiştirilen saldırı saati… ABD ile İsrail'in ortak operasyonunda İran'ın en korunaklı liderlik yerleşkesi hedef alındı. Kritik toplantı bilgisi planı değiştirdi, sabah saatlerinde yapılan nokta atışı saldırı Tahran'da dengeleri sarstı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısına dair ortaya atılan çarpıcı iddialar, operasyonun arkasındaki istihbarat boyutunu gözler önüne serdi.

The New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve isimleri açıklanmayan kaynaklara göre, saldırının zamanlamasını değiştiren kritik bilgi doğrudan CIA'den geldi.

CIA AYLARCA İZLEDİ

Habere göre CIA, İran lideri Ali Hamaney'i aylar boyunca adım adım takip etti. Konumları ve hareket kalıpları üzerine "yüksek doğrulukta" istihbarat elde edildi.

Kritik kırılma noktası ise cumartesi sabahı Tahran'ın merkezindeki liderlik yerleşkesinde üst düzey bir toplantı yapılacağının öğrenilmesi oldu. Öğrenilen en kritik bilgi Hamaney'in de o toplantıda bulunacağıydı.

SALDIRININ SAATİ DEĞİŞTİRİLDİ

ABD ve İsrail başlangıçta saldırıyı gece gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak CIA'nin sağladığı bu istihbarat sonrası operasyon sabah saatlerine çekildi. Amaç, İran'ın siyasi ve askeri karar alma mekanizmasını tek hamlede felç etmekti.

HAMANEY'İ BÖYLE HEDEF ALDILAR

Operasyon sabah 06.00'da İsrail'den kalkan savaş uçaklarıyla başladı. Uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli mühimmat taşıyan jetler, yaklaşık iki saat sonra, Tahran saatiyle 09.40'ta hedefi vurdu.

Yerleşkede İran Cumhurbaşkanlığı ofisi, liderlik ofisi ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bulunduğu binalar yer alıyordu. Üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri bir binada, Hamaney ise yakındaki başka bir binadaydı.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEFTEYDİ

İsrail tarafının değerlendirmesine göre toplantıya İran'ın en kritik askeri ve güvenlik isimleri katılıyordu. Bunlar arasında Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Askeri Konsey Başkanı Amiral Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyid Mecid Musevi VE İstihbarat Bakan Yardımcısı Muhammed Şirazi yer alıyordu.

İran resmi haber ajansı IRNA, saldırıda Şemhani ve Pakpur'un öldüğünü doğruladı.

"TAKTİK SÜRPRİZ" VURGUSU

İsrailli bir savunma yetkilisi, saldırının "taktik sürpriz" yarattığını belirtti. İran'ın savaş hazırlıklarına rağmen lider kadronun aynı noktada toplanmasının ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğu ifade edildi.

ABD-İSRAİL İSTİHBARAT İŞ BİRLİĞİ

Operasyon, ABD ile İsrail arasındaki derin istihbarat paylaşımını bir kez daha ortaya koydu. Eski bir ABD'li yetkiliye göre Washington yönetimi, Hamaney'in yerini daha önce de bildiklerini açıklamıştı.

Ancak son dönemde özellikle geçen yıl yaşanan 12 günlük savaş sonrası İran liderliğinin kriz anlarında nasıl hareket ettiğine dair çok daha ayrıntılı veri toplandı.

Bu bilgiler sayesinde Hamaney'in hareketleri daha net tahmin edilebilir hale geldi.

İRAN İSTİHBARATINA DARBE

Saldırının ardından İranlı istihbarat yetkililerinin kaldığı noktalar da hedef alındı. İran'ın en üst düzey istihbarat yetkilisinin kaçmayı başardığı, ancak kurumun üst kademesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

