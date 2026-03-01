Haberler
Galeri
ABD-İsrail operasyonunun detayları ortaya çıktı: Hamaney nasıl deşifre oldu? İran’ın güvenlik çemberini böyle aştılar
Giriş Tarihi: 01.03.2026 14:29
ABD-İsrail operasyonunun detayları ortaya çıktı: Hamaney nasıl deşifre oldu? İran’ın güvenlik çemberini böyle aştılar
Aylar süren gizli takip, "yüksek doğruluklu" konum bilgisi ve son anda değiştirilen saldırı saati… ABD ile İsrail'in ortak operasyonunda İran'ın en korunaklı liderlik yerleşkesi hedef alındı. Kritik toplantı bilgisi planı değiştirdi, sabah saatlerinde yapılan nokta atışı saldırı Tahran'da dengeleri sarstı.