ABD-İsrail operasyonunun detayları ortaya çıktı: Hamaney nasıl deşifre oldu? İran’ın güvenlik çemberini böyle aştılar

ABD-İSRAİL İSTİHBARAT İŞ BİRLİĞİ

Operasyon, ABD ile İsrail arasındaki derin istihbarat paylaşımını bir kez daha ortaya koydu. Eski bir ABD'li yetkiliye göre Washington yönetimi, Hamaney'in yerini daha önce de bildiklerini açıklamıştı.