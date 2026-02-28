Haberler
Galeri
ABD-İsrail’den “Kükreyen Aslan” Harekâtı! Üsler hedef alındı
Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:53
Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 13:24
ABD-İsrail’den “Kükreyen Aslan” Harekâtı! Üsler hedef alındı
ABD ve İsrail, "Kükreyen Aslan" ve "Destansı Gazap" adı verilen operasyonlarla İran'a geniş çaplı hava saldırısı başlatırken, Tahran başta olmak üzere birçok şehir hedef alındı; İran ise İsrail'e balistik füzelerle misillemede bulundu. İran lideri Ali Hamaney'in konutu yakınlarında patlamalar yaşanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu rejim değişikliği çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump operasyonun "büyük çaplı ve devam eden" olduğunu belirtirken, bölge ülkeleri alarm durumuna geçti ve Orta Doğu'da savaş endişesi zirveye çıktı.