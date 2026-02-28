ABD-İsrail’den “Kükreyen Aslan” Harekâtı! Üsler hedef alındı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.02.2026 12:53 Güncelleme Tarihi: 28.02.2026 13:24

ABD ve İsrail, "Kükreyen Aslan" ve "Destansı Gazap" adı verilen operasyonlarla İran'a geniş çaplı hava saldırısı başlatırken, Tahran başta olmak üzere birçok şehir hedef alındı; İran ise İsrail'e balistik füzelerle misillemede bulundu. İran lideri Ali Hamaney'in konutu yakınlarında patlamalar yaşanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu rejim değişikliği çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump operasyonun "büyük çaplı ve devam eden" olduğunu belirtirken, bölge ülkeleri alarm durumuna geçti ve Orta Doğu'da savaş endişesi zirveye çıktı.

ABD ve İsrail, Cumartesi sabahı İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırısı başlattı. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehir hedef alınırken, İran İsrail'e balistik füze misillemesi gerçekleştirdi ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini vurmaya devam ediyor. Bölge adeta ateş çemberine dönerken, karşılıklı açıklamalar geldi.

HAMANEY'İN KONUTU YAKININDA PATLAMALAR

İran devletine bağlı haber kaynaklarına göre, İran lideri Ali Hamaney'in konutu ve ofisinin bulunduğu Tahran'ın yüksek güvenlikli Pasteur bölgesinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Fars Haber Ajansı, bölgeye en az 7 füzenin isabet ettiğini öne sürdü.

Görgü tanıkları, başkent semalarında savaş uçakları gördüklerini ve "çeşitli noktaların vurulduğunu" belirtti. Bir tanık, "Çok fazla gürültü ve patlama oldu. Herkes panik içinde kaçışmaya başladı. Durum gerçekten çok kötü" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ YETKİLİLER DOĞRULADI: "KÜÇÜK BİR SALDIRI DEĞİL"

ABD basınına konuşan üç Amerikalı yetkili, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları düzenlediğini teyit etti. Yetkililerden biri, operasyonun "küçük çaplı olmadığını" ve saldırıların sürdüğünü söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise operasyonu "büyük çaplı ve devam eden" şeklinde nitelendirdiği bildirildi.

İSRAİL OPERASYONA "KÜKREYEN ASLAN" ADINI VERDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran'a karşı başlatılan yeni operasyonun adının "Kükreyen Aslan" olduğunu açıkladı. Bu isim, İsrail'in Haziran ayında 12 gün süren savaşta kullandığı "Yükselen Aslan" operasyonuna gönderme olarak değerlendirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı ilk video açıklamasında Tahran yönetimine açık bir mesaj verdi. Netanyahu, "İran halkının zulüm boyunduruğunu atarak özgür ve barışçıl bir İran kurması gerektiğini" belirterek rejim değişikliği çağrısında bulundu.

İsrail ve ABD'nin İran'a bu sabah saatlerinde bir saldırı başlatmasının ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "operasyonun amacının varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak" olduğunu belirtti.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplantı yaptığı belirtildi.

İRAN'DAN BALİSTİK FÜZE YAĞMURU

İran medyası, İsrail'e "düzinelerce" balistik füze fırlatıldığını duyurdu. İran'ın İngilizce yayın yapan kanalı Press TV, aynı anda 30 ila 75 füzenin ateşlendiğini aktardı. İran Devrim Muhafızları'na yakın kaynaklar, "Siyonist rejime karşı ezici bir karşılık verileceğini" açıkladı.

ABD OPERASYONUN ADINI DUYURDU: "DESTANSI GAZAP"

ABD Savunma Bakanlığı, İran'a yönelik harekâtın adını "Destansı Gazap Operasyonu" olarak duyurdu. İsrail kaynakları, saldırıların birkaç gün sürebileceğini ve "gerekirse daha fazlasının planlandığını" bildirdi. Benzer şekilde ABD ordusunun da çok günlük operasyon planı yaptığı kaydedildi.

İRAN CUMHURBAŞKANI GÜVENDE

İran devlet haber ajansı IRNA, cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hayatta olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

LÜBNAN'DAN "SAVAŞA SÜRÜKLENMEYİN" MESAJI

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, ülkesinin bölgesel savaşa sürüklenmemesi gerektiğini belirterek tüm Lübnanlılara sağduyu çağrısında bulundu. Açıklama, Hizbullah'a dolaylı bir uyarı olarak yorumlandı.

Salam , X'te yayınlanan bir açıklamada , "Bölgede yaşanan tehlikeli gelişmeler ışığında, tüm Lübnanlılara, Lübnan'ın ve Lübnan halkının çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak, sağduyu ve vatanseverlik göstermeleri çağrımı yineliyorum" dedi .

BAE HAVA SAHASINI KAPATTI

Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı WAM, ülkenin hava sahasının kapatılacağını duyurdu. Başkent Abu Dabi'de patlama sesleri duyulduğu ve şehirden dumanların yükseldiği bildirildi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, Yahudilikte sembolik anlam taşıyan Purim bayramı öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Yaklaşan Purim bayramı öncesinde, ibadet edenler Eski Ahit'ten Zachor olarak bilinen özel bir bölümü okurlar.

ABD'Lİ BİR YETKİLİ: BAHREYN'DEKİ ABD DONANMA ÜSSÜ HEDEF ALINDI

Bir ABD yetkilisi, Bahreyn'deki ABD Donanma üssünün İran füze saldırısına hedef olduğunu ve durumun "aktif bir durum" olduğunu söyledi. Üssün, donanmanın beşinci filosuna ev sahipliği yapıyor.

