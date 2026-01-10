ABD siyasi krizin eşiğinde:Ülke genelinde bini aşkın protesto çağrısı!Eyalet-Federal gerilimi tırmanıyor

BENZER BİR OLAY PORTLAND'DA YAŞANDI

Federal–eyalet gerilimi perşembe günü daha da arttı. Reuters'ın bildirdiğine göre Oregon'un Portland kentinde bir ABD Sınır Devriyesi ajanı, araç durdurma girişimi sırasında bir otomobilde bulunan bir erkek ve bir kadını vurarak yaraladı. DHS, Minneapolis'teki olayda olduğu gibi sürücünün aracını "silaha dönüştürmeye" çalıştığını öne sürdü.