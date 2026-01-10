Haberler
Galeri
ABD siyasi krizin eşiğinde:Ülke genelinde bini aşkın protesto çağrısı!Eyalet-Federal gerilimi tırmanıyor
Giriş Tarihi: 10.01.2026 12:27
Minneapolis'te bir aktivistin ICE ajanı tarafından öldürülmesi, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına yönelik tepkileri ülke geneline yaydı. İngiliz basınına göre olayın ardından sivil özgürlükler ve göçmen hakları grupları, çoğu Demokratların yönettiği kentlerde yoğunlaşan federal ICE konuşlandırmalarına son verilmesi talebiyle ABD genelinde 1.000'i aşkın protesto çağrısı yaptı; Minneapolis ve Portland'daki silahlı müdahaleler ise eyalet–federal gerilimini daha da tırmandırdı.