Giriş Tarihi: 30.10.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 09:14
ABD ve Rusya'dan karşılıklı hamleler! Donald Trump'tan Pentagon'a talimat: Nükleer silah restleşmesi
ABD ve Rusya arasında gerçekleşen Alaska zirvesinin iki ülke arasındaki ilişkilerde pozitif bir ivme yaratacağı düşünülürken beklenen olmadı. ABD ve Rusya arasında her geçen gün artan gerilim nükleer silah restleşmesine kadar vardı. Rusya'nın "Poseidon" hamlesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan Pentagon'a flaş bir talimat geldi. İşte detaylar!