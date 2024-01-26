Giriş Tarihi: 26.01.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
21:23
ABD'de Texas krizi: 25 eyalet Joe Biden yönetimine başkaldırdı! 24 saat süre verildi
ABD'de Texas krizi yaşanıyor. 25 Cumhuriyetçi eyalet valisi, Texas ile hükümet arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı tartışmasında Texas'ı destekledi. Eyalet valileri, Biden'ın ülkeyi yasa dışı göçe karşı savunmasız bıraktığını söyledi. Joe Biden ise Texas'a 24 saat süre tanıdı. Biden'ın talepleri yerine getirilmezse yönetim Teksas Ulusal Muhafızlarını kendi kontrolüne alabilir.