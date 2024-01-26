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Haberler Galeri ABD'de Texas krizi: 25 eyalet Joe Biden yönetimine başkaldırdı! 24 saat süre verildi
Giriş Tarihi: 26.01.2024 21:10 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 21:23

ABD'de Texas krizi: 25 eyalet Joe Biden yönetimine başkaldırdı! 24 saat süre verildi

ABD'de Texas krizi yaşanıyor. 25 Cumhuriyetçi eyalet valisi, Texas ile hükümet arasında yaşanan sınır anlaşmazlığı tartışmasında Texas'ı destekledi. Eyalet valileri, Biden'ın ülkeyi yasa dışı göçe karşı savunmasız bıraktığını söyledi. Joe Biden ise Texas'a 24 saat süre tanıdı. Biden'ın talepleri yerine getirilmezse yönetim Teksas Ulusal Muhafızlarını kendi kontrolüne alabilir.

ABD’de Texas krizi: 25 eyalet Joe Biden yönetimine başkaldırdı! 24 saat süre verildi

ABD Yüksek Mahkemesi, sınır devriyesi görevlilerinin, görevlerini yerine getirebilmek amacıyla Texas eyaletinde Meksika sınırına yerleştirilen jiletli telleri kesebileceğine hükmetti.

ABD’de Texas krizi: 25 eyalet Joe Biden yönetimine başkaldırdı! 24 saat süre verildi

ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiri yayınladı. 25 eyalet de Anayasa Mahkemesi'nin Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı.

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ABD’de Texas krizi: 25 eyalet Joe Biden yönetimine başkaldırdı! 24 saat süre verildi

"TEXAS İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.

ABD’de Texas krizi: 25 eyalet Joe Biden yönetimine başkaldırdı! 24 saat süre verildi

TEXAS VALİSİ ABBOTT REST ÇEKTİ!

Texas Valisi Greg Abbott, bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini açıklamıştı.

ABD’de Texas krizi: 25 eyalet Joe Biden yönetimine başkaldırdı! 24 saat süre verildi

Geçtiğimiz çarşamba günü Abbott, Texas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini ilan etti ve bunun yasa dışı sınıra karşı etkili bir "caydırıcı" olduğunu ileri sürerek yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

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