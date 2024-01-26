ABD’de Texas krizi: 25 eyalet Joe Biden yönetimine başkaldırdı! 24 saat süre verildi

"TEXAS İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.