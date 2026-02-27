Haberler
ABD’den Sinaloa Karteli liderlerine büyük darbe: 10 milyon dolarlık ödül koyuldu
Giriş Tarihi: 27.02.2026 16:05
ABD merkezli CBS'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Sinaloa Karteli'nin Baja California Sur'daki liderleri olduğu öne sürülen Rene Arzate Garcia ve Alfonso Arzate Garcia kardeşlerin yakalanmasına yardımcı olacaklara toplam 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. Haklarında uyuşturucu terörizmi ve kara para aklama dahil ağır suçlamalar bulunan ikilinin, kartelin ABD'ye yönelik fentanil trafiğinde kilit rol oynadığı belirtiliyor.