ABD’den Sinaloa Karteli liderlerine büyük darbe: 10 milyon dolarlık ödül koyuldu

Giriş Tarihi: 27.02.2026 16:05

ABD merkezli CBS'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Sinaloa Karteli'nin Baja California Sur'daki liderleri olduğu öne sürülen Rene Arzate Garcia ve Alfonso Arzate Garcia kardeşlerin yakalanmasına yardımcı olacaklara toplam 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. Haklarında uyuşturucu terörizmi ve kara para aklama dahil ağır suçlamalar bulunan ikilinin, kartelin ABD'ye yönelik fentanil trafiğinde kilit rol oynadığı belirtiliyor.

ABD, Meksika merkezli uyuşturucu örgütü Sinaloa Karteli'nin iki kritik ismi için büyük ödül koydu. ABD Dışişleri Bakanlığı, kartelin Baja California Sur'daki liderleri olduğu öne sürülen iki kartel liderinin yakalanmasına yardımcı olacaklara toplamda 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

ŞÜPHELİ BAŞINA 5 MİLYON DOLAR

CBS haberde yer alan bakanlık açıklamasına göre, "Kurbağa" lakaplı Rene Arzate Garcia ile "Aşil" lakaplı Alfonso Arzate Garcia hakkında bilgi sağlayanlara kişi başı 5 milyon dolara kadar ödeme yapılacağı ifade edildi. İkilinin son 15 yıldır Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentini kartel adına kontrol ettiği ve örgüt faaliyetlerinde kilit rol oynadığı belirtildi.

AĞIR SUÇLAMALARLA YENİ İDDİANAME

Ödül kararının, ABD Adalet Bakanlığı'nın Rene Arzate Garcia hakkında "uyuşturucu terörizmi, sürekli suç örgütü yönetimi, yabancı terör örgütüne maddi destek, uluslararası uyuşturucu dağıtım komplosu ve kara para aklama" suçlamalarıyla yeni bir iddianame hazırlamasının ardından geldiği ifade edildi.

KARTEL İKİYE BÖLÜNDÜ, ŞİDDET TIRMANDI

Kartelin önde gelen isimlerinden "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'nın Temmuz 2024'te tutuklanmasının ardından örgüt ikiye bölündü. Bir kanadı eski uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın mirasçıları, diğer kanadı ise El Mayo'nun sadık adamları kontrol ediyor.

Bu güç mücadelesinin bölgedeki cinayet, silahlı saldırı ve kaçırma vakalarının artmasına yol açtığı, 2025'te eyalette 1654 cinayet ve 2 bin 320 kaçırılma vakasının yaşandığı, 1445 kişinin de halen kayıp olduğu ifade edildi.

UYUŞTURUCU TEDARİKÇİSİ SUÇLAMASI

ABD yönetimi, Sinaloa Karteli'ni her yıl yaklaşık 100 bin Amerikalının ölümüne yol açtığı belirtilen sentetik uyuşturucu maddesinin en büyük tedarikçilerinden biri olmakla suçluyor.

Öte yandan, Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

73 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor. El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 73 kişi hayatını kaybetmişti.

