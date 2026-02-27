ABD’den Sinaloa Karteli liderlerine büyük darbe: 10 milyon dolarlık ödül koyuldu

Bu güç mücadelesinin bölgedeki cinayet, silahlı saldırı ve kaçırma vakalarının artmasına yol açtığı, 2025'te eyalette 1654 cinayet ve 2 bin 320 kaçırılma vakasının yaşandığı, 1445 kişinin de halen kayıp olduğu ifade edildi.