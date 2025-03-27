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Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:34

ABD’nin ifşa skandalında yeni gelişme: Ayrıntılar ortaya çıktı! Yazışmalarda saat detayı

ABD'de geçtiğimiz günlerde Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırı planları kamuoyuna sızmıştı. Bir gazetecinin yanlışlıkla Signal mesajlaşma uygulamasındaki gizli bir gruba alınmasıyla ortaya çıkan bu skandal Amerikan kamuoyunu sarstı. Son iki gündür gündemin ana başlıklarından biri olan bu olayda yeni gelişme yaşandı. The Atlantic dergisinin editörü harekatla ilgili detayların yer aldığı yazışmaları yayınladı.

AA
ABD’nin ifşa skandalında yeni gelişme: Ayrıntılar ortaya çıktı! Yazışmalarda saat detayı

ABD'li gazeteci Jeffrey Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

ABD’nin ifşa skandalında yeni gelişme: Ayrıntılar ortaya çıktı! Yazışmalarda saat detayı

ABD'DE SİGNAL SKANDALI

Goldberg, "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

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ABD’nin ifşa skandalında yeni gelişme: Ayrıntılar ortaya çıktı! Yazışmalarda saat detayı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD’nin ifşa skandalında yeni gelişme: Ayrıntılar ortaya çıktı! Yazışmalarda saat detayı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı teyit etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." şeklinde yanıt vermişti.

ABD’nin ifşa skandalında yeni gelişme: Ayrıntılar ortaya çıktı! Yazışmalarda saat detayı

YENİ YAZIŞMALAR YAYINLANDI

Cumhuriyetçi yönetimin, sızma olayına yeteri kadar ciddiyet vermemesi üzerine The Atlantic dergisinin editörü ve yanlışlıkla Yemen savaş planlarının görüşüldüğü Signal grubuna dahil edilen Goldberg, "ABD yönetimi olayın ciddiyetini küçümsüyor" diyerek söz konusu gruptaki diğer yazışmaları yayımladı.