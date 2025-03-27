Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
10:34
ABD’nin ifşa skandalında yeni gelişme: Ayrıntılar ortaya çıktı! Yazışmalarda saat detayı
ABD'de geçtiğimiz günlerde Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırı planları kamuoyuna sızmıştı. Bir gazetecinin yanlışlıkla Signal mesajlaşma uygulamasındaki gizli bir gruba alınmasıyla ortaya çıkan bu skandal Amerikan kamuoyunu sarstı. Son iki gündür gündemin ana başlıklarından biri olan bu olayda yeni gelişme yaşandı. The Atlantic dergisinin editörü harekatla ilgili detayların yer aldığı yazışmaları yayınladı.