Giriş Tarihi: 15.04.2026 15:24

ABD’nin son darbe planı deşifre oldu! Bölgeye binlerce asker sevk ediliyor, Önce abluka sonra o plan…

Trump yönetimi İran'ı anlaşmaya zorlamak için Orta Doğu'daki askeri varlığını hızla artırırken, bölgeye uçak gemileri eşliğinde binlerce ek asker sevk ediliyor. Ateşkesin bozulması ihtimaline karşı hava saldırıları ve kara harekâtı dahil tüm seçeneklerin masada tutulduğu belirtilirken, İran'a yönelik deniz ablukasıyla ekonomik baskının da artırıldığı ifade ediliyor.

ABD merkezli Washington Post'a göre, Washington yönetimi İran'la süren kırılgan ateşkesi korumaya çalışırken aynı zamanda olası bir çatışma tırmanışına karşı Orta Doğu'daki askeri varlığını hızla güçlendiriyor.

BİNLERCE ASKER VE UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE SEVK EDİLİYOR

Pentagon önümüzdeki günlerde Orta Doğu'ya binlerce ek asker göndermeyi planlıyor. Bölgeye sevk edilen güçler arasında USS George HW Bush uçak gemisinde bulunan yaklaşık 6 bin asker ve ona eşlik eden savaş gemileri de yer alıyor.

Yetkililer, Boxer Amfibi Hazırlık Grubu ile gemide konuşlu 11. Deniz Piyade Seferi Birliği'nden yaklaşık 4 bin 200 askerin de ay sonuna doğru bölgeye ulaşmasının beklendiğini belirtti.

ATEŞKES SONRASI 50 BİN ASKERİ AŞAN GÜÇ

Habere göre, söz konusu askeri takviye, 22 Nisan'da sona erecek iki haftalık ateşkesin ardından bölgede bulunan mevcut savaş gemileriyle birleşecek.

Bu güçlerin, Pentagon'un İran'a karşı operasyonlarda yer aldığını açıkladığı yaklaşık 50 bin askere katılması bekleniyor.

TRUMP'TAN ABLUKA HAMLESİ: HEDEF HÜRMÜZ BOĞAZI

ABD Başkanı Donald Trump İran'a ekonomik baskıyı artırmak amacıyla İran limanlarına giriş-çıkış yapan deniz trafiğine abluka ilan etti.

Başkan Yardımcısı JD Vance öncülüğünde yürütülen müzakerelerde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve nükleer programını sonlandırması hedefleniyor. Hafta sonu sekteye uğrayan görüşmelerin yeniden başlaması beklenirken, Trump savaşın sona ermesine "çok yakın" olunduğunu ifade etti.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, genişleyen askeri varlığa ilişkin yaptığı açıklamada Trump'ın tüm seçenekleri masada tutmasının "akıllıca" olduğunu vurguladı.

Emekli Amiral James Foggo ise bölgeye gönderilen ek savaş gemilerinin İran üzerindeki baskıyı artıracağını ve müzakerelerin başarısız olması halinde ABD'li komutanlara daha fazla askeri seçenek sunacağını söyledi.

DENİZ PİYADELERİ VE AMFİBİ BİRLİKLER SAHAYA İNİYOR

Üç gemiden oluşan Boxer Amfibi Hazırlık Grubu'nun Hawaii'den ayrıldığı ve birkaç hafta içinde Orta Doğu'ya ulaşacağı bildirildi. Gemide bulunan 11. Deniz Piyade Sefer Birliği; 800'den fazla askerden oluşan bir piyade taburu, helikopterler ve çıkarma araçlarıyla dikkat çekiyor. Benzer bir birlik olan 31. Deniz Piyade Sefer Birliği'nin ise Mart sonunda Japonya'nın Okinawa kentinden bölgeye ulaştığı ifade edildi.

ABLUKA İRAN EKONOMİSİNİ HEDEF ALIYOR

Uzmanlar İran ekonomisinin büyük ölçüde Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol ihracatına dayandığını belirtiyor. Emekli Amiral Foggo, ablukanın uzun sürmesi halinde İran ekonomisine ciddi zarar verebileceğini vurgulayarak, enerji fiyatlarında artış riskine de dikkat çekti.

KARA HAREKÂTI İHTİMALİ: EN RİSKLİ SENARYO

ABD'li yetkililer olası bir tırmanma durumunda İran topraklarında kara harekâtı seçeneğini de değerlendiriyor. Masadaki senaryolar arasında İran'dan nükleer malzemenin çıkarılması için özel operasyonlar, Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına almak amacıyla kıyı ve adalara deniz piyadeleri indirilmesi ve Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nın ele geçirilmesi gibi seçenekler bulunuyor.

Eski Pentagon yetkilisi Mick Mulroy ise uzun süreli bir ablukanın dahi zorlayıcı olduğunu, ancak kara operasyonlarının çok daha yüksek risk içerdiğini belirtti.

