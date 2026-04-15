ABD’nin son darbe planı deşifre oldu! Bölgeye binlerce asker sevk ediliyor, Önce abluka sonra o plan…

DENİZ PİYADELERİ VE AMFİBİ BİRLİKLER SAHAYA İNİYOR

Üç gemiden oluşan Boxer Amfibi Hazırlık Grubu'nun Hawaii'den ayrıldığı ve birkaç hafta içinde Orta Doğu'ya ulaşacağı bildirildi. Gemide bulunan 11. Deniz Piyade Sefer Birliği; 800'den fazla askerden oluşan bir piyade taburu, helikopterler ve çıkarma araçlarıyla dikkat çekiyor. Benzer bir birlik olan 31. Deniz Piyade Sefer Birliği'nin ise Mart sonunda Japonya'nın Okinawa kentinden bölgeye ulaştığı ifade edildi.