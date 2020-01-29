ABD’nin sözde barış anlaşması: “Savaş ve Yahudi lobisinin Ortadoğu’yu yeniden dizayn planı”

3- Trump'ın bu sözde Barış Planı'nın dünyada genel bir kabul görmesi ve meşru kabul edilmesi ihtimali var mı?

Diplomatik yolla bunun alt yapısı hazırlanmıştı zaten.27 Ocak'ta Kudüs'te yapılan 75. Holokost yıldönümüne 45 kadar devlet başkanı ile 15 hanedanlıktan temsilci katıldı. Davos ile aynı günlere denk gelen Holokost'u anma törenlerinde İsrail bir nevi küresel anlamda diplomatik gövde gösterisi yaptı. Yüzyılın Anlaşması denilen ilhak planı da zaten bu anmalardan sonra açıklandı. Mısır, BAE, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri plana açıkca destek veriyor. Sadece Katar ve Ürdün bu plana karşı.

Rusya'nın tavrı önemliydi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptığı ilk açıklamada bu planın müzakere edilmesi gerektiğini söylemesi dikkat çekiciydi. Öyle görünüyor ki Rusya'nın şimdiye kadar İsrail'e verdiği sessiz stratejik destek bundan sonra daha duyulur hale gelecek. Zaten Rusya'nın yeni aşamada İsrail'in değirmenine su taşıyan gizli politikaları bu sayede daha açık hale gelecektir.