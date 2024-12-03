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Haberler Galeri ABD’nin ‘zor’ ikilemi! İsrail muhaliflerin ilerleyişinden rahatsız: Askerler konuşlandı
Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 11:18

ABD’nin ‘zor’ ikilemi! İsrail muhaliflerin ilerleyişinden rahatsız: Askerler konuşlandı

Muhalif güçlerin Suriye rejimine ve terör örgütü PKK/YPG'ye başlattığı operasyon tüm hızıyla sürerken, ABD'nin gelişen olaylardan dolayı kafasının karışık olduğu ortaya çıktı. Her iki tarafa da kendini yakın hissedemeyen Washington, ülkedeki çıkarlarını korumak için askerlerini bölgeye konuşlandırdı. Siyonist İsrail de Esad rejiminde bulunan silahların muhalif grupların eline geçme potansiyelinden tedirginlik duydu.

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ABD’nin ‘zor’ ikilemi! İsrail muhaliflerin ilerleyişinden rahatsız: Askerler konuşlandı

Suriyeli muhalif grupların Halep'e yönelik sürpriz saldırısı, ABD'yi her iki tarafa da tam destek vermemek gibi bir duruma sürükleyerek zor bir duruma soktu.

ABD’nin ‘zor’ ikilemi! İsrail muhaliflerin ilerleyişinden rahatsız: Askerler konuşlandı

PENTAGON OPERASYONDAN HABERSİZ

Pentagon basın sekreteri Tümgeneral Pat Ryder, pazartesi günü ABD'nin geçen hafta gerçekleşen muhalif saldırıdan haberi olmadığını bildirdi. ABD gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. Saldırıda rejim karşıtı gruplar hızla ilerleyerek Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'i yıllar sonra ilk kez ele geçirmişti.

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ABD’nin ‘zor’ ikilemi! İsrail muhaliflerin ilerleyişinden rahatsız: Askerler konuşlandı

ABD'NİN HALEP İKİLEMİ

ABD muhalif grup Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) "terör örgütü" olarak görüyor. ABD için ikilem, pazar günü CNN'e "HTŞ'nin ABD tarafından terör örgütü olarak belirlenmiş bir grup" olduğunu söyleyen ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan tarafından daha da belirginleştirildi. Bu nedenle, Washington'un bu örgütün yapısı ve hedefleri konusunda gerçek endişeleri var.

ABD’nin ‘zor’ ikilemi! İsrail muhaliflerin ilerleyişinden rahatsız: Askerler konuşlandı

Sullivan, "Elbette Rusya, İran ve Hizbullah tarafından desteklenen Esad rejiminin belirli türden baskılarla karşı karşıya kalmasından dolayı üzülmüyoruz. Yani, bu karmaşık bir durum. Yakından takip ettiğimiz bir durum ve bu konuda bölgesel ortaklarımızla yakın temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD’nin ‘zor’ ikilemi! İsrail muhaliflerin ilerleyişinden rahatsız: Askerler konuşlandı

Son gelişmeleri değerlendiren siyasi uzmanlar, Sullivan'ın açıklamalarının ABD'nin hangi tarafı destekleyeceği konusunda kafası karışmış durumda olduğuna işaret ettiği yorumunda bulunuyor.

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