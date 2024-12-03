Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024
11:18
ABD’nin ‘zor’ ikilemi! İsrail muhaliflerin ilerleyişinden rahatsız: Askerler konuşlandı
Muhalif güçlerin Suriye rejimine ve terör örgütü PKK/YPG'ye başlattığı operasyon tüm hızıyla sürerken, ABD'nin gelişen olaylardan dolayı kafasının karışık olduğu ortaya çıktı. Her iki tarafa da kendini yakın hissedemeyen Washington, ülkedeki çıkarlarını korumak için askerlerini bölgeye konuşlandırdı. Siyonist İsrail de Esad rejiminde bulunan silahların muhalif grupların eline geçme potansiyelinden tedirginlik duydu.