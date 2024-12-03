ABD’nin ‘zor’ ikilemi! İsrail muhaliflerin ilerleyişinden rahatsız: Askerler konuşlandı

ABD'NİN HALEP İKİLEMİ

ABD muhalif grup Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) "terör örgütü" olarak görüyor. ABD için ikilem, pazar günü CNN'e "HTŞ'nin ABD tarafından terör örgütü olarak belirlenmiş bir grup" olduğunu söyleyen ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan tarafından daha da belirginleştirildi. Bu nedenle, Washington'un bu örgütün yapısı ve hedefleri konusunda gerçek endişeleri var.