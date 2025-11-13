Alman basını: Türkiye Avrupa güvenliği açısından önemli bir aktör

Yetkiliye göre, Kuzey Atlantik ilişkilerindeki değişimler, Ukrayna'daki savaş ve Çin'le yaşanan gerilimler, dünyayı "çok daha küçük bir yer" haline getirdi. Almanya için Türkiye "güçlü bir NATO ortağı" konumunda ve iki ülke arasındaki iş birliği karşılıklı fayda sağlıyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ YÜKSELİŞTE

DW, Türk savunma sanayisinin son yıllarda büyük bir büyüme ivmesi yakaladığına dikkat çekiyor. 2022 yılında ilk kez dört Türk şirketi Baykar, Aselsan, TAI ve Roketsan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi listesine girmeyi başardı.