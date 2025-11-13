Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:46

Alman basını: Türkiye Avrupa güvenliği açısından önemli bir aktör

Alman basını, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına vurgu yaparak, Türkiye'nin Almanya için vazgeçilmez bir ortak olduğuna değindi. Türkiye'nin Avrupa'nın ortak güvenliğini güçlendirmede önemli bir rol oynadığı ve Türkiye'nin artan üretim kapasitesinin NATO'yu güçlendirdiği ifade edildi.

Almanya merkezli DW'ye göre, Türkiye Avrupa güvenliği açısından giderek daha önemli hale geliyor. Berlin, savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için Ankara ile askeri iş birliğine yatırım yapıyor.

ALMANYA'NIN GÜVENLİK YAKLAŞIMI DEĞİŞİYOR

DW'nin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Almanya'nın güvenlik politikalarında köklü bir değişime yol açtı. Berlin, artık savunma kapasitesini geliştirmeye ve Avrupa'nın ortak güvenliğini güçlendirmeye çok daha fazla odaklanıyor. Bu çabalar, aynı zamanda Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği sürekli desteğin de bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Türk savunma politikası analisti Çağlar Kurç, DW'ye yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki savaş, NATO'nun üretim kapasitesinin yetersiz olduğunu gösterdi. Özellikle savaşın başlangıcından bu yana Avrupa ülkeleri üretimlerini artırmaya çalışıyor," dedi.

TÜRKİYE, ALMANYA İÇİN YENİ ORTAK

DW'ye göre, bu süreçte Almanya yeni ortaklık arayışına girdi ve gözünü Türkiye'ye çevirdi. Savunma konuları, Ekim ayı sonunda Ankara'da Almanya Şansölyesi Merz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin ana gündem maddesiydi.

Başkan Erdoğan, Almanya ile yakın iş birliğinin süreceğini vurgularken, Almanya Dışişleri Bakanı Johan Vandeful da Ankara ziyaretinde "İki savunma sanayimizin iş birliği yapabilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kiminle iş birliği yapabiliriz ki, Türkiye'den başka?" ifadelerini kullandı.

NATO VE JEOPOLİTİK DÖNÜŞÜM

Koblenz'de görevli üst düzey bir Bundeswehr (Alman ordusu) yetkilisi DW'ye yaptığı açıklamada, "Hepimiz için NATO'nun jeopolitik bağlamda tamamen farklı bir rol üstlenmesi gerektiği giderek daha net hale geliyor," dedi.

Yetkiliye göre, Kuzey Atlantik ilişkilerindeki değişimler, Ukrayna'daki savaş ve Çin'le yaşanan gerilimler, dünyayı "çok daha küçük bir yer" haline getirdi. Almanya için Türkiye "güçlü bir NATO ortağı" konumunda ve iki ülke arasındaki iş birliği karşılıklı fayda sağlıyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ YÜKSELİŞTE

DW, Türk savunma sanayisinin son yıllarda büyük bir büyüme ivmesi yakaladığına dikkat çekiyor. 2022 yılında ilk kez dört Türk şirketi Baykar, Aselsan, TAI ve Roketsan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi listesine girmeyi başardı.

Alman savunma sanayisi uzmanı Benedict Meng, DW'ye yaptığı değerlendirmede, "Türkiye sadece bir ortak değil, aynı zamanda Alman ve Avrupa savunma sanayisi için potansiyel bir pazar. NATO'nun en büyük üyelerinden biri olarak Türkiye, Orta Doğu ve Kafkasya'da kilit bir oyuncu. Bu nedenle, ortak güvenlik konularında güçlendirilmiş ilişkiler oldukça faydalı olacaktır," dedi.

Analist Kurç, "Türkiye'nin üretim kapasitesi, iş birliğine istekliliği ve şirketlerinin kalitesi, Avrupa savunmasının daha da gelişmesi açısından önemli unsurlar. Bu koşullar altında Avrupa'nın Türkiye'yi dışarıda bırakması hata olur," ifadelerini kullandı.

AVRUPA İÇİN TÜRK DRONLARI MI?

DW'ye göre, Türkiye'nin güçlü ve uygun maliyetli dronları, uluslararası savunma sahnesinde ülkenin konumunu güçlendirdi. Türk dronları, Dağlık Karabağ savaşında belirleyici bir rol oynarken, Ukrayna, Polonya ve Romanya gibi ülkeler de bu dronları satın aldı.

Bir Alman askeri yetkili DW'ye, "Almanya kesinlikle Türk dronlarına göz atmalı. Türkiye bu alanda birkaç adım önde. Pazar analizi ve iş birliği fırsatları açısından Türkiye yakında daha çok konuşulacak bir aktör," dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÜRETİM KAPASİTESİ NATO'YU GÜÇLENDİRİYOR"

"Türkiye'nin artan üretim kapasitesi NATO'yu da güçlendiriyor," diyen Kurç, "Avrupa hâlâ Eurodrone programını hayata geçirmeye çalışırken Türkiye halihazırda iki benzer sisteme sahip. Avrupa bu kabiliyetlerden yararlanırsa savunmasını ciddi biçimde güçlendirir." açıklamasında bulundu.