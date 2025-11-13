Alman basını: Türkiye Avrupa güvenliği açısından önemli bir aktör

AVRUPA İÇİN TÜRK DRONLARI MI?
DW'ye göre, Türkiye'nin güçlü ve uygun maliyetli dronları, uluslararası savunma sahnesinde ülkenin konumunu güçlendirdi. Türk dronları, Dağlık Karabağ savaşında belirleyici bir rol oynarken, Ukrayna, Polonya ve Romanya gibi ülkeler de bu dronları satın aldı.
Bir Alman askeri yetkili DW'ye, "Almanya kesinlikle Türk dronlarına göz atmalı. Türkiye bu alanda birkaç adım önde. Pazar analizi ve iş birliği fırsatları açısından Türkiye yakında daha çok konuşulacak bir aktör," dedi.
"TÜRKİYE'NİN ÜRETİM KAPASİTESİ NATO'YU GÜÇLENDİRİYOR"
"Türkiye'nin artan üretim kapasitesi NATO'yu da güçlendiriyor," diyen Kurç, "Avrupa hâlâ Eurodrone programını hayata geçirmeye çalışırken Türkiye halihazırda iki benzer sisteme sahip. Avrupa bu kabiliyetlerden yararlanırsa savunmasını ciddi biçimde güçlendirir." açıklamasında bulundu.