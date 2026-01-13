Haberler
Alman basınından Türk savunma sanayisine övgü: NATO’nun dijital beyni Türkiye
Giriş Tarihi: 13.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:43
Alman basınına göre, NATO modern savaşın "dijital beyni" olarak tanımlanan Taktik Veri Bağı Yönetimi yazılımının geliştirilmesini Türk savunma şirketi HAVELSAN'a emanet ederek Türkiye'ye stratejik bir güven mesajı verdi. Link 11, 16 ve 22 gibi kritik veri ağlarını yönetecek sistem, ittifak unsurlarının gerçek zamanlı ortak durumsal farkındalık oluşturmasını sağlarken, Türkiye'nin savunma sanayiinde donanım üreticisinden küresel ölçekte ileri dijital ve yazılım çözümleri sunan bir aktöre dönüştüğünü ortaya koyuyor.