Alman basınından Türk savunma sanayisine övgü: NATO’nun dijital beyni Türkiye

SİSTEMATİK GÜVENİN TEMELİ: 2023'TEKİ STM BAŞARISI

Habere göre bu gelişme tekil bir başarıdan ibaret değil. NATO, 2023 yılında Türk savunma şirketi STM'ye, "İstihbarat Fonksiyonel Hizmetleri (INTEL-FS 2)" sisteminin modernizasyonunu emanet ederek benzer bir güven mesajı vermişti. O dönemde HAVELSAN birlikler arası iletişimi sağlarken, STM de istihbarat akışının merkezinde yer alan yazılım altyapısını geliştirmişti. Bu entegrasyonun sorunsuz işlemesi, bugün HAVELSAN'a verilen yeni sözleşmenin de önünü açtı.