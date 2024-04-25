Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
10:06
Alman gündemine damga vuran görüşmede için çarpıcı sözler: Başkan Erdoğan her zaman daha cesur!
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Steinmeier'ın Türkiye ziyareti sonunda önemli bir zirvede konuşan Başkan Erdoğan ve Steinmeier'ın basın toplantısı Alman medyasının gündemine oturdu. Görüşmeyi ilk sıradan duyuran Alman medyası Başkan Erdoğan'ın açıklamaları için çarpıcı ifadeler kullandı.