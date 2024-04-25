Alman gündemine damga vuran görüşmede için çarpıcı sözler: Başkan Erdoğan her zaman daha cesur!

Steinmeier'ın Başkan Erdoğan ile yaptığı zirvede bir süredir arka planda kalan Almanya-Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandırılması çağrısında bulunduğuna yer veren ZDF, "Zaman ciddi. İşte tam da bu yüzden birbirimize ihtiyacımız var." İfadelerini kullandı.