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Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:06

Alman gündemine damga vuran görüşmede için çarpıcı sözler: Başkan Erdoğan her zaman daha cesur!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Steinmeier'ın Türkiye ziyareti sonunda önemli bir zirvede konuşan Başkan Erdoğan ve Steinmeier'ın basın toplantısı Alman medyasının gündemine oturdu. Görüşmeyi ilk sıradan duyuran Alman medyası Başkan Erdoğan'ın açıklamaları için çarpıcı ifadeler kullandı.

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Alman gündemine damga vuran görüşmede için çarpıcı sözler: Başkan Erdoğan her zaman daha cesur!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ankara'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ikili görüşmenin ardından gerçekleşen basın toplantısında önemli konular ele alındı.

Alman gündemine damga vuran görüşmede için çarpıcı sözler: Başkan Erdoğan her zaman daha cesur!

Steinmeier'in Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olmasıyla da oldukça dikkat çeken görüşme, Alman medyası tarafından anbean takip edildi.

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Alman gündemine damga vuran görüşmede için çarpıcı sözler: Başkan Erdoğan her zaman daha cesur!

Görüşmede ele alınan konular Alman gündemine ilk sırada giriş yaptı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer veren Alman basınında dikkat çeken yorumlar da peşi sıra geldi.

Alman gündemine damga vuran görüşmede için çarpıcı sözler: Başkan Erdoğan her zaman daha cesur!

"BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Alman ZDF kanalı, Steinmeier'ın 'Birbirimize ihtiyacımız var' sözüyle servis ettiği haberinde gündemde Türk-Alman ilişkilerinin olduğunun altını çizdi.

yatırıldığına yer verdi.

Alman gündemine damga vuran görüşmede için çarpıcı sözler: Başkan Erdoğan her zaman daha cesur!

Steinmeier'ın Başkan Erdoğan ile yaptığı zirvede bir süredir arka planda kalan Almanya-Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandırılması çağrısında bulunduğuna yer veren ZDF, "Zaman ciddi. İşte tam da bu yüzden birbirimize ihtiyacımız var." İfadelerini kullandı.

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