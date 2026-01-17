Haberler
Galeri
Ankara İran’a saldırısı konusunda uyardı: Trump’ın kararında Türkiye’nin diplomatik başarısı
Giriş Tarihi: 17.01.2026 10:09
Ankara İran’a saldırısı konusunda uyardı: Trump’ın kararında Türkiye’nin diplomatik başarısı
İngiliz basını Türkiye'nin diplomatik başarısına yer verdi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Türkiye'nin de dahil olduğu Suudi Arabistan, Katar ve Umman'ın yürüttüğü yoğun diplomatik girişimler, ABD'nin İran'a yönelik olası hava saldırısının şimdilik ertelenmesinde belirleyici rol oynadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diyalog ve arabuluculuk vurgusuyla yürütülen temaslar, Washington'a bölgesel bir savaş riskinin büyüklüğünü net biçimde aktarırken, Ankara'nın kriz yönetimi ve gerilimi düşürmeye yönelik diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.