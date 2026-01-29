Ankara merkezli yeni denklem: Türkiye ön cephede Yunanistan dış halkada

İKİ PARALEL RİSK ALGISI

Analizde, Yunan tarafının iki temel riski eş zamanlı gördüğü ifade edilerek, birincisinin ABD politikasının daha "işlemsel/çıkar temelli" bir çizgiye kaydığı bir dönemde Türkiye'nin bu süreci Washington ile ilişkilerini güçlendirmek için kullanması olduğu, ikincisinin ise Yunan-Türk ilişkisinin, BM ve uluslararası hukuk merkezli çerçevenin dışına çıkarılarak, Trump'ın önceliklerine göre şekillenen Amerikan arabuluculuğu üzerinden yeniden tanımlanması olduğu vurgulandı.