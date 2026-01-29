Haberler
Galeri
Ankara merkezli yeni denklem: Türkiye ön cephede Yunanistan dış halkada
Giriş Tarihi: 29.01.2026 10:25
Ankara merkezli yeni denklem: Türkiye ön cephede Yunanistan dış halkada
Yunan basınında yer alan bir habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi merkezine alan yeni "Barış Konseyi" girişiminin Atina'da ciddi tedirginlik yarattığı ifade edildi. Haberde, Yunan tarafının Ankara'nın Washington nezdinde doğrudan yeni bir etki kanalı kazanmasının Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştireceği görüşüne yer verildi. Endişenin odağında, Yunan-Türk ilişkilerinin BM ve uluslararası hukuk temelli çerçeveden çıkarılarak, Trump'ın "çıkar temelli/pratik çözüm" anlayışı doğrultusunda Amerikan arabuluculuğuna taşınması yer alıyor. Bu durumun, Yunanistan ve AB'nin süreç dışında kalmasına ve bölgesel karar mekanizmalarının formatının köklü biçimde değişmesine yol açabileceği vurgulanıyor.