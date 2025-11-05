Ankara’nın ticari hamlesi İsrail’i tedirgin etti: “Türkiye lojistik merkezi haline gelecek”

HİCAZ DEMİRYOLU GERİ DÖNÜYOR

İsrail merkezli habere göre, Türkiye, Suriye ve Ürdün, 1908 yılında hizmete giren ve Şam'ı Medine'ye bağlayan Hicaz Demiryolu'nu yeniden inşa etmeyi planlıyor. O dönemde bu hat, 40 gün süren deve yolculuğunu yalnızca üç güne indirmişti.

Yeni projeye göre, Türkiye'den başlayarak Suriye ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan'a uzanacak demiryolu hattı, yük ve yolcu taşımacılığı için yeniden faaliyete geçirilecek. Yaklaşık 1.750 km uzunluğundaki hattın hayata geçirilmesi için Suriye'de 30 km'lik yeni ray döşenecek, Ürdün ise altyapıdan sorumlu olacak.

Haberde, Hicaz Demiryolu'nun canlandırılmasının Ankara'nın aynı anda yürüttüğü birkaç projeden yalnızca biri olduğuna vurgu yapılarak, Türkiye'nin bu sayede kendisini bölgesel bir lojistik merkez haline getirmeyi hedeflediği ifade edildi.