Ankara’nın yükselen gücü endişe oluşturdu: “Büyük Türkiye vizyonu gerçekleşiyor”
Giriş Tarihi: 17.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:59
İsrail'in önde gelen televizyon kanallarından N12, Türkiye endişesini dile getirerek "Büyük Türkiye vizyonu sınırımızda gerçekleşiyor ve İsrail nöbette uykuya dalıyor" başlıklı haberini manşetine taşıdı. İsrail merkezli N12 televizyon kanalına göre, Türkiye'nin Suriye'deki askeri ve ekonomik etkisi hızla artarken, İsrail'in bu gelişmeler karşısında zayıf kaldığı ifade edildi. Haberde, Ankara'nın sahadaki hamlelerinin yalnızca Suriye dengelerini değil, İsrail'in uzun vadeli güvenliğini de doğrudan ilgilendirdiği vurgulandı.