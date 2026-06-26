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Anthropic'ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe 'yapay zeka' hamlesi
Giriş Tarihi: 26.06.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 10:10
Anthropic'ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe 'yapay zeka' hamlesi
ABD yönetiminden peş peşe dikkat çeken 'yapay zeka' adımları geliyor. Beyaz Saray, yapay zeka şirketi OpenAI'dan gelişmiş yetenekleri nedeniyle GPT-5.6 modelinin dağıtımının sınırlandırılmasını talep etti. Trump yönetimi, 13 Haziran'da yapay zeka şirketi Anthropic'in de en gelişmiş modelleri "Mythos" ve "Fable" için ihracat kontrolü uygulaması başlatmıştı. İşte detaylar!