Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Anthropic'ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe 'yapay zeka' hamlesi
Giriş Tarihi: 26.06.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 10:10

Anthropic'ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe 'yapay zeka' hamlesi

ABD yönetiminden peş peşe dikkat çeken 'yapay zeka' adımları geliyor. Beyaz Saray, yapay zeka şirketi OpenAI'dan gelişmiş yetenekleri nedeniyle GPT-5.6 modelinin dağıtımının sınırlandırılmasını talep etti. Trump yönetimi, 13 Haziran'da yapay zeka şirketi Anthropic'in de en gelişmiş modelleri "Mythos" ve "Fable" için ihracat kontrolü uygulaması başlatmıştı. İşte detaylar!

AA
  • ABONE OL
Anthropic’ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe ’yapay zeka’ hamlesi

ABD'de Beyaz Saray, yapay zeka şirketi OpenAI'dan gelişmiş yetenekleri nedeniyle GPT-5.6 modelinin dağıtımının sınırlandırılmasını talep etti. CNN'in, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray, gelişmiş yeteneklerinden dolayı OpenAI'dan GPT-5.6 modelinin yalnızca hükümet tarafından onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını istedi.

Anthropic’ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe ’yapay zeka’ hamlesi

Kaynaklar, Washington yönetimi ile OpenAI'ın GPT-5.6 sürümünü, siber güvenlik alanındaki gelişmiş yetenekleri nedeniyle ihracat kontrolü uygulaması getirilen Anthropic'in modeli Mythos ile "aynı seviyede" gördüğünü belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anthropic’ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe ’yapay zeka’ hamlesi

OpenAI'ın ise modelin piyasaya sürülmesini sınırlamayı kabul ettiği ifade edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Anthropic’ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe ’yapay zeka’ hamlesi

ABD merkezli teknoloji haber sitesi The Information, OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın bu hususla ilgili çalışanlara gönderdiği bilgi notuna ulaştı.

Anthropic’ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe ’yapay zeka’ hamlesi

Bilgi notunda, hükümetin yeni modele erişiminin "müşteri bazında" onaylandığı aktarıldı.

Ayrıca, notta "ABD hükümetine bunun uzun vadede tercih ettiğimiz model olmadığını açıkça belirttik. Gelecek sürümler için daha sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmek üzere onlarla ve sektördeki diğerleriyle birlikte çalışacağız." ifadelerine yer verildi.

Anthropic’ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe ’yapay zeka’ hamlesi

Beyaz Saray yetkilisi ise CNN'e yaptığı açıklamada, söz konusu teknolojinin risklerine yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmek amacıyla gelişmiş yapay zeka laboratuvarlarıyla işbirliğinin sürdürüldüğünü kaydetti.

Anthropic’ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe ’yapay zeka’ hamlesi

Öte yandan OpenAI konuya ilişkin yorum yapmadı.

Anthropic’ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe ’yapay zeka’ hamlesi

"ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ"

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 13 Haziran'da yapay zeka şirketi Anthropic'in en gelişmiş modelleri "Mythos" ve "Fable" için ihracat kontrolü uygulaması başlatmıştı.

Anthropic’ten sonra şimdi de OpenAI: Donald Trump yönetiminden peş peşe ’yapay zeka’ hamlesi

Beyaz Saray, "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yabancı hükümetler, şirketler ve bireylerin modellere erişimini yasaklama kararı almıştı. Bunun üzerine Anthropic, gelişmiş yapay zeka modellerini tüm kullanıcılar için devre dışı bırakmıştı.

#ABD #YAPAY ZEKA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA