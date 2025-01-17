Ateşkes düğümü çözülüyor! Gazze anlaşmasında iki senaryo: İsrail için kritik saat belli oldu

Ben-Gvir ve Smotrich, 16. ayına giren Gazze'deki yıkıcı saldırıların sürdürülmesinin yanı sıra bu saldırılarla Gazze'yi tamamen işgal etmek, burada yerleşim yerleri kurmak, nüfusunu yerinden etmek ve Hamas hareketini tamamen ortadan kaldırmak şeklindeki hedefleri gerçekleştirmek istiyor. Bu çıkmaz bağlamında Ben-Gvir, partisinin Gazze Anlaşması'nı onaylaması halinde hükümetten istifa edeceği tehdidinde bulundu. Daha önce Ben-Gvir, anlaşmanın kabul edilmesi halinde Smotrich'e hükümetten istifalarını birlikte sunma çağrısı yaptı. İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.