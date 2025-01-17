Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
09:32
Ateşkes düğümü çözülüyor! Gazze anlaşmasında iki senaryo: İsrail için kritik saat belli oldu
Son dakika haberleri: Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Dün İsrail'den gelen son dakika açıklamalarında ise kabinenin anlaşma şartlarından bazılarını kabul etmek istemediği, bu nedenle Hamas'ı bahane ederek ateşkes anlaşmasını görüşmeyecekleri duyurulmuştu. Dünyanın gözünün kilitlendiği ateşkes açmazında yeni gelişmeler belli oldu.