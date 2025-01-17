Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ateşkes düğümü çözülüyor! Gazze anlaşmasında iki senaryo: İsrail için kritik saat belli oldu
Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 09:32

Ateşkes düğümü çözülüyor! Gazze anlaşmasında iki senaryo: İsrail için kritik saat belli oldu

Son dakika haberleri: Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Dün İsrail'den gelen son dakika açıklamalarında ise kabinenin anlaşma şartlarından bazılarını kabul etmek istemediği, bu nedenle Hamas'ı bahane ederek ateşkes anlaşmasını görüşmeyecekleri duyurulmuştu. Dünyanın gözünün kilitlendiği ateşkes açmazında yeni gelişmeler belli oldu.

AJANSLAR
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ateşkes düğümü çözülüyor! Gazze anlaşmasında iki senaryo: İsrail için kritik saat belli oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, 15 Ocak'ta duyurulan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen Gazze'deki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylaması yönünde giderek artan uluslararası baskıyla karşı karşıya bulunuyor. Uluslararası baskıya paralel olarak Netanyahu, iktidardaki koalisyonun varlığını tehdit eden bir iç çıkmazla da karşı karşıya.

Ateşkes düğümü çözülüyor! Gazze anlaşmasında iki senaryo: İsrail için kritik saat belli oldu

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri, aynı zamanda Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich anlaşmaya karşı çıkıyor. Anlaşmayı Ben-Gvir "teslimiyet" olarak değerlendirirken, Smotrich "İsrail'in ulusal güvenliği için bir felaket" olarak görüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ateşkes düğümü çözülüyor! Gazze anlaşmasında iki senaryo: İsrail için kritik saat belli oldu

Ben-Gvir ve Smotrich, 16. ayına giren Gazze'deki yıkıcı saldırıların sürdürülmesinin yanı sıra bu saldırılarla Gazze'yi tamamen işgal etmek, burada yerleşim yerleri kurmak, nüfusunu yerinden etmek ve Hamas hareketini tamamen ortadan kaldırmak şeklindeki hedefleri gerçekleştirmek istiyor. Bu çıkmaz bağlamında Ben-Gvir, partisinin Gazze Anlaşması'nı onaylaması halinde hükümetten istifa edeceği tehdidinde bulundu. Daha önce Ben-Gvir, anlaşmanın kabul edilmesi halinde Smotrich'e hükümetten istifalarını birlikte sunma çağrısı yaptı. İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.

Ateşkes düğümü çözülüyor! Gazze anlaşmasında iki senaryo: İsrail için kritik saat belli oldu

İsrail siyasi sistemine göre, hükümetin iktidarda kalabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Netanyahu'nun iktidar koalisyonu mevcut tabloda 68 milletvekili tarafından destekleniyor. Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise aşırı sağcı Ben-Gvir'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girmesi halinde hükümetten çekileceğini duyurması üzerine Başbakan Netanyahu hükümetine siyasi destek vadetti.

Ateşkes düğümü çözülüyor! Gazze anlaşmasında iki senaryo: İsrail için kritik saat belli oldu

SAAT BELLİ OLDU

Netanyahu hükümeti, 15 Ocak'ta duyurulan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen Gazze'deki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylaması yönünde giderek artan uluslararası baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

Açıklanan son dakika haberine göre Gazze'de ateşkes kararı için Kabine, saat 11'de toplanacak.

SON DAKİKA