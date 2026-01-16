Haberler
Galeri
Avrupa’dan Grönland çıkarması: Gönderilen asker sayısı alay konusu oldu! AB Trump’ı caydırabilecek mi?
Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 10:32
Avrupa’dan Grönland çıkarması: Gönderilen asker sayısı alay konusu oldu! AB Trump’ı caydırabilecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirmeye yönelik tutumunun ardından Avrupa ülkeleri Arktik adaya asker gönderdi. Ancak ortaya çıkan tablo alay konusu oldu. Fransa 15, Almanya 13 askerle adada yerini alırken, Norveç ve İngiltere'nin katkıları da sınırlı sayılarda personelle sınırlı kaldı. Yaklaşık 30 askeri bulan Avrupa varlığı "caydırıcılık" tartışmalarını da beraberinde getirdi.