Avrupa’dan Grönland çıkarması: Gönderilen asker sayısı alay konusu oldu! AB Trump’ı caydırabilecek mi?

"BATI TARAFINDAN İNŞA EDİLEN SİSTEM BAŞARISIZ"

Trump'ın Grönland ile ilgili planlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,, bununla ilgili durumu dikkatle takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bölgeyle ilgili her türlü anlaşmazlık, uluslararası hukuka uygun şekilde ve bölge halkının çıkarları dikkate alınarak müzakereler yoluyla çözülmeli. Danimarka'nın bu bölgesi etrafındaki gerilim, Batı tarafından inşa edilen sisteminin başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Kopenhag'ın uzun süredir devam eden eski müttefiki ABD karşısında boyun eğme çizgisinin kusurları apaçık ortada."

Zaharova, Rusya ve Çin'in Grönland'la ilgili planları olduğuna dair herhangi bir kanıtın olmadığını söyledi.