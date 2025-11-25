Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:17
Avustralya basını Levent’in başarısını yazdı: “Levent ABD RAM sistemine alternatif”
Avustralya basını Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına değinerek, "LEVENT füzesinin ilk güdümlü imhası: Türkiye, ABD yapımı RAM sistemine stratejik yerli alternatif sunuyor" başlıklı haberini gündeme taşıdı. Haberde, LEVENT'in ilk gerçek hedef imhasının sadece başarılı bir test olmadığı Türkiye'nin milli deniz hava savunma kalkanını operasyonel olarak sahaya sürmeye çok yaklaştığının kanıtı olduğu vurgulandı. LEVENT'in hem Türk Donanması'nın savunma esnekliğini artırdığı hem de küresel pazarda güçlü bir alternatif olarak yükseldiği belirtildi.