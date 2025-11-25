Avustralya basını Levent’in başarısını yazdı: “Levent ABD RAM sistemine alternatif”

Haberde, LEVENT'in gerçek bir hava tehdidini tespit edip izleyerek imha edebildiğini kanıtlaması, sistemin kavramsal aşamadan denizde operasyonel gerçekliğe geçişinde önemli bir eşik olduğu vurgulandı. Drone sürülerinin ve deniz yüzeyine yakın seyreden seyir füzelerinin belirleyici olduğu bir dönemde, güvenilir bir yerli yakın hava savunma silahı hem Türk Donanması hem de ABD veya Avrupa sistemlerine alternatif arayan potansiyel ihracat müşterileri açısından stratejik önem taşıdığı ifade edildi.