Başkan Erdoğan’ın açıklamaları İsrail basınında: PKK/SDG’ye yapılan çağrı rahatsız etti! ‘Ankara İsrail’i uyardı’

Haberde Başkan Erdoğan'ın Gazze ateşkesi açıklamaları şu şekilde verildi: "İsrail'in ateşkes ihlalleri konusunda kötü bir sicili var. Bu bizi daha temkinli ve titiz olmaya zorluyor. Türkiye, ABD ve diğer ülkeler bu ateşkesi korumaya kararlı. Eğer bu tekrar soykırıma dönüşürse, İsrail sonuçlarının ağır olacağını biliyor."