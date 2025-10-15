Giriş Tarihi: 15.10.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:08
Başkan Erdoğan’ın açıklamaları İsrail basınında: PKK/SDG’ye yapılan çağrı rahatsız etti! ‘Ankara İsrail’i uyardı’
Gazze'deki ateşkesin korunmasına ilişkin kararlılığını vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, İsrail medyasında dikkatle takip edildi. Tel Aviv basını, Erdoğan'ın sözlerini "uyarı" olarak nitelendirirken, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/SDG'ye yaptığı çağrıyı da bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirme girişimi olarak gördü.