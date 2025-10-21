Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 11:44
Başkan Erdoğan’ın hamleleri Tel Aviv’i tedirgin etti: “Türkiye İsrail’i çaresiz bıraktı”
İsrail basınında tedirginlik yarattı… İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Başkan Erdoğan'ın ateşkes planının ikinci aşamasında Gazze'de varlık göstermeye başlaması ve Türk bayraklı ekipmanların bölgede çalışmalar gerçekleştirmesi İsrail'de endişeye neden oldu. Maariv gazetesi ise "Türklerin Gazze'deki varlığı İsrail'i çaresiz bıraktı" başlığını manşetine taşıdı. Yine bir diğer İsrail merkezli JDN gazetesinde ise "Başkan Erdoğan'ın ordusu Gazze'ye çoktan girdi" başlığına yer verildi.