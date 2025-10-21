Başkan Erdoğan’ın hamleleri Tel Aviv’i tedirgin etti: “Türkiye İsrail’i çaresiz bıraktı”

İSRAİL'DE TEPKİ: "GAZZE'DE TÜRK GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail Yerleşim ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, İsrail yönetimini sert sözlerle eleştirdi:

"Nasıl oluyor da Türkiye'yi Suriye'den uzaklaştırmaya çalışırken, onu Gazze'nin kapısından içeri alıyoruz?" dedi.

Strock, "Gazze'de hiçbir Türk görmek istemiyorum. Ne bir traktörün üstünde, ne bir cipte, ne de patenle" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, İsrailli asker Lior Rudaeff'in yeğeni Yael Sabrigo'nun tepkilerine de yer verildi. Sabrigo, Kol Barama Radyosu'na yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti Gazze'ye uluslararası güç olarak Katar ve Türkiye'yi seçti." dedi.