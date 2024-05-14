Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
10:36
Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu! Batı medyası bu sözlerle çalkalandı: Türkiye geri adım atmıyor!
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Ankara'da ağırladı. İkili zirvede İsrail'in Gazze işgali, ana gündem konusu oldu. Başkan Erdoğan İsrail'in devam eden katliamlarına ilişkin sert açıklamalarda bulunurken Hamas direnişi ile ilgili verdiği mesajlar Batı medyasında ana gündem maddesi oldu.