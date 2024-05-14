Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu! Batı medyası bu sözlerle çalkalandı: Türkiye geri adım atmıyor!

Görüşmede Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirten Erdoğan, "İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı gibi, destekçilerine dahi meydan okumaktan geri duymuyor. Vicdan sahibi tüm kesimlerin çağrılarına rağmen masum sivillerin son sığınağı olan Refah'ı acımasız bir şekilde hedef almaya devam ediyor.15 bini çocuk, 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi konusunda batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır. " ifadelerini kullandı.