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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu! Batı medyası bu sözlerle çalkalandı: Türkiye geri adım atmıyor!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 10:36

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu! Batı medyası bu sözlerle çalkalandı: Türkiye geri adım atmıyor!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Ankara'da ağırladı. İkili zirvede İsrail'in Gazze işgali, ana gündem konusu oldu. Başkan Erdoğan İsrail'in devam eden katliamlarına ilişkin sert açıklamalarda bulunurken Hamas direnişi ile ilgili verdiği mesajlar Batı medyasında ana gündem maddesi oldu.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu! Batı medyası bu sözlerle çalkalandı: Türkiye geri adım atmıyor!

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İkili zirvenin ardından gerçekleşen basın toplantısında Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlarsa dünya gündemine damga vurdu.

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu! Batı medyası bu sözlerle çalkalandı: Türkiye geri adım atmıyor!

Görüşmede Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirten Erdoğan, "İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı gibi, destekçilerine dahi meydan okumaktan geri duymuyor. Vicdan sahibi tüm kesimlerin çağrılarına rağmen masum sivillerin son sığınağı olan Refah'ı acımasız bir şekilde hedef almaya devam ediyor.15 bini çocuk, 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi konusunda batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır. " ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu! Batı medyası bu sözlerle çalkalandı: Türkiye geri adım atmıyor!

İSRAİL GÜNDEMİNE DAMGA VURDU

İsrail'in Gazze işgalini başlattığı ilk günden bu yana bu soykırım konusundaki net tavrından taviz vermeyen Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, manşetlere ilk sıradan giriş yaptı.

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu! Batı medyası bu sözlerle çalkalandı: Türkiye geri adım atmıyor!

Miçotakis, Hamas için 'terör örgütü' ifadelerini kullanırken Başkan Erdoğan net bir dille Hamas'ı 'direniş örgütü' olarak tanımladı.

Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündemine damga vurdu! Batı medyası bu sözlerle çalkalandı: Türkiye geri adım atmıyor!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını İsrail basını yakından takip etti. Jerusalem Post haberinde "Erdoğan Hamas'ı savunuyor, onların direniş savaşçısı olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

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