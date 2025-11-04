Giriş Tarihi: 04.11.2025 11:15
Başkan Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti: “Türkiye kritik rol üstlendi”
Gazze Zirvesi dünya basınında geniş yer buldu. İsrail merkezli Times of Israel gazetesi, "Başkan Erdoğan: 'Gazze'nin yeniden inşasında Müslüman ülkelerin liderlik etmesi hayati önemde, ancak İsrail bunu engelliyor" başlıklı haberini manşetine taşıdı. The Jerusalem Post, Türkiye'nin ateşkesin sağlanmasında önemli bir arabulucu rol üstlendiği ve Ankara'nın, anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek uluslararası görev gücüne katılmaya istekli olduğunu belirtti.