Başkan Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti: “Türkiye kritik rol üstlendi”

İsrail merkezli Times of Israel "Başkan Erdoğan: 'Gazze'nin yeniden inşasında Müslüman ülkelerin liderlik etmesi hayati önemde, ancak İsrail bunu engelliyor" başlıklı haberine manşetine taşıyarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'nin geleceğine ilişkin çabaların kritik bir döneme girdiğini ve Müslüman ülkelerin bu süreçte öncü rol üstlenmesinin "hayati önemde" olduğunu söyledi.

Habere göre Ankara, Gazze'nin geleceğini ve ateşkes sürecini görüşmek üzere bölgesel diplomatları ağırlamaya hazırlanırken, Başkan Erdoğan, Hamas'ın mevcut ateşkes anlaşmasına "uyma konusunda oldukça kararlı" olduğunu belirtti.