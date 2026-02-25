Haberler
Bayer’deki kanser skandalı büyüyor! Türkiye’de yeteri kadar denetleniyor mu? Kongre üyesi lobi operasyonunu ifşa etti
Giriş Tarihi: 25.02.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 11:27
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, geçtiğimiz yıllarda dünya çapında çok kez tazminat cezalarına maruz kalan Bayer'in lobiciler ve avukatlarıyla ABD hükümetini kuşattığını ve Roundup davalarından kurtulmak için baskı yaptığını açıkladı. Dünyaca ünlü Alman ilaç devinin, milyarlarca dolarlık tazminat yükünden kaçmaya çalıştığı belirtildi. Skandalın boyutu her geçen gün büyürken, akıllara şirket Türkiye'de yeteri kadar denetleniyor mu? sorusu gündeme geldi.