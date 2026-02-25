Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.02.2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 11:27

Bayer’deki kanser skandalı büyüyor! Türkiye’de yeteri kadar denetleniyor mu? Kongre üyesi lobi operasyonunu ifşa etti

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, geçtiğimiz yıllarda dünya çapında çok kez tazminat cezalarına maruz kalan Bayer'in lobiciler ve avukatlarıyla ABD hükümetini kuşattığını ve Roundup davalarından kurtulmak için baskı yaptığını açıkladı. Dünyaca ünlü Alman ilaç devinin, milyarlarca dolarlık tazminat yükünden kaçmaya çalıştığı belirtildi. Skandalın boyutu her geçen gün büyürken, akıllara şirket Türkiye'de yeteri kadar denetleniyor mu? sorusu gündeme geldi.

Alman ilaç devi Bayer, 2018'de ABD merkezli Monsanto'yu satın aldıktan sonra ürettiği glifosat bazlı yabani ot ilacı Roundup nedeniyle binlerce kanser davasıyla karşı karşıya kaldı.

UZLAŞMA PLANI SONRASI HİSSELER DÜŞTÜ

Şirket geçtiğimiz günlerde açılan davaları sonlandırmak için 7,25 milyar dolarlık bir uzlaşma planı duyurmuştu. Şirketin ödeme duyurusunun ardından hisselerde büyük düşüş yaşanmıştı.

BAYER SKANDALI ABD'DE İNFİAL YARATTI

Uzlaşma planı Bayer skandalını daha da büyütürken, ABD'de süren hukuki ve siyasi tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, Alman şirketi sert sözlerle hedef aldı.

"ŞİRKET ABD HÜKÜMETİNİ KUŞATMA ALTINA ALDI"

Massie, Temsilciler Meclisi kürsüsünde yaptığı konuşmada, "ABD hükümetinin üç erkini (Yargı-Yasama-Yürütme) de Bayer'in lobicileri ve avukatları kuşatmış durumda" ifadelerini kullandı.

Şirketin yürütme ve yasama organlarını etkilemek için 9 milyon dolardan fazla lobi harcaması yaptığını savunan Massie, bunun amacının Roundup nedeniyle açılan davalarda tazminat sorumluluğundan kurtulmak olduğunu öne sürdü.

TRUMP'IN KARARNAMESİ BAYER'İ DAVALARDAN KORUYABİLECEK

Tartışma, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yeni başkanlık kararnamesi sonrası büyüdü.

"Ulusal Savunmayı Teşvik Etmek ve Elementel Fosfor ile Glifosat Bazlı Herbisitlerin Yeterli Tedarikini Sağlamak" başlıklı kararname, glifosat bazlı tarım ilaçlarını ulusal güvenlik açısından kritik, gıda arz güvenliği için vazgeçilmez olarak tanımladı.

Kararnamede ayrıca yerli üreticilere yönelik "bağışıklık" düzenlemesi çağrısı yer aldı. Bu ifade, üreticilerin ürün nedeniyle açılan tazminat davalarından korunabileceği şeklinde yorumlandı.

Massie ise bu noktaya özellikle dikkat çekerek, söz konusu düzenlemenin üreticileri hukuki sorumluluktan "koruma zırhına" kavuşturduğunu savundu. Bunun üzerine "No Immunity for Glyphosate Act" adlı yasa teklifini sundu.

"Amerikalıların mahkemede hak arama hakkı korunmalıdır" diyen Massie, üretimin artırılırken şirketlere sorumluluktan muafiyet tanınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bayer her ne kadar Almanya merkezli bir şirket olsa da Roundup üretimini ve satışını büyük ölçüde ABD üzerinden yürütüyor. Bu nedenle Washington'daki "yerli üretimi koruma" düzenlemeleri, fiilen Bayer'in Amerikan operasyonlarını da kapsıyor.

